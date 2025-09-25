Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) vừa công bố báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025. Với điểm số tổng thể tăng từ 36,2 năm 2024 lên 37,1 năm 2025, Việt Nam duy trì vị trí thứ 44 trong tổng số 139 quốc gia và nền kinh tế, giữ nguyên thứ hạng so với năm 2024.

Thành tích "rất hiếm hoi" trong lịch sử

Trong buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng sáng 25/9, Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang đã đánh giá cao vai trò Bộ KH&CN trong quá trình phát triển chiến lược của Việt Nam. Ông chỉ ra Việt Nam được xem là hình mẫu của việc kết hợp sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo ở các nước đang phát triển.

Ông Daren Tang, Tổng Giám đốc WIPO chia sẻ với báo chí sáng 25/9. Ảnh: Minh Sơn

Trong nhiều năm, Việt Nam luôn đạt thứ hạng cao về hiệu quả trong GII. Với việc tăng từ thứ hạng 76 năm 2013 lên 44 năm 2025, “rất ít quốc gia đuổi kịp tốc độ phát triển của Việt Nam trên bảng xếp hạng”, ông nói. Đây cũng là thành tích “hiếm hoi trong lịch sử”.

Ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tầm nhìn và sự nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt thông qua Nghị quyết 57 được ban hành cuối năm 2024.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, Việt Nam đang hướng đến hình thành quốc gia khởi nghiệp dựa trên công nghệ số, dựa trên đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo Việt Nam là đổi mới sáng tạo toàn dân. Đổi mới sáng tạo phải đưa khoa học công nghệ chạm vào, thay đổi và giải các bài toán thực tiễn của Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, WIPO và Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đã ký biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

WIPO và Cục Sở hữu trí tuệ đã ký biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Ảnh: Minh Sơn

6 lĩnh vực được ưu tiên triển khai gồm: Pháp luật, chính sách và chiến lược về sở hữu trí tuệ; Hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ toàn cầu; Nâng cao năng lực và hỗ trợ dành cho doanh nghiệp; Đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và thương mại hoá; Nhận thức, giáo dục và đào tạo về sở hữu trí tuệ; Nâng cao năng lực, quản trị tổ chức và giải quyết tranh chấp cho Cơ quan sở hữu trí tuệ.

Việt Nam đặt mục tiêu lọt top 30 Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Tại Hội thảo “Giới thiệu chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2025 và Kết quả của Việt Nam” diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu lọt top 30 GII trong 5-10 năm nữa.

Để cải thiện thứ hạng, Bộ trưởng chỉ ra 4 hướng ưu tiên, trong đó có tiếp tục hoàn thiện thể chế, môi trường đổi mới sáng tạo Việt Nam, tháo gỡ rào cản pháp luật, cơ chế tài chính, sở hữu trí tuệ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho R&D và ứng dụng công nghệ mới.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc hội thảo Giới thiệu Chỉ số Đổi mới sáng tạo (GII) 2025 và Kết quả của Việt Nam. Ảnh: Minh Sơn

Bộ trưởng thông tin, từ nay đến cuối năm, các Luật Sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, công nghệ cao sẽ được sửa đổi với tư tưởng chủ đạo là biến kết quả nghiên cứu thành tài sản để có thể giao dịch, khi đó mới có thị trường khoa học, công nghệ Việt Nam.

“Sở hữu trí tuệ phải trở thành tài sản của doanh nghiệp, có thể định giá, mua bán, đưa vào báo cáo tài chính, có thể là tài sản đảm bảo để vay vốn, góp vốn, nhất là tài sản công nghệ mới”, Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu.

Ba hướng ưu tiên còn lại bao gồm đầu tư mạnh cho hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, từ đổi mới giáo dục STEM, gắn kết đại học, viện và doanh nghiệp, đến chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Theo người đứng đầu Bộ KH&CN, làm tốt những việc trên, năng lực đổi mới sáng tạo sẽ trở thành sức mạnh thật sự của quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 2045, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, sáng tạo và hùng cường.

Trước đó, tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị WIPO hỗ trợ xây dựng “bản đồ sáng chế” (Patent Map) cho 11 công nghệ chiến lược của Việt Nam; đo lường tác động của nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo (STID) đến tăng trưởng kinh tế; nâng cấp nền tảng sở hữu trí tuệ (IPAS) với sự tham gia của 3 bên: WIPO, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Theo ông Daren Tang, để Việt Nam bước vào chương phát triển mới, có 3 việc cần làm ngay. Đó là củng cố đầu tư vào nghiên cứu và phát triển; nâng cao, xây dựng năng lực con người để cụ thể hóa ý tưởng sáng tạo thành kết quả hữu hình; chuyển từ lắp ráp, sản xuất sang nền kinh tế trí tuệ.

Ví câu chuyện đổi mới sáng tạo như con sông chảy từ núi đi ra biển, Tổng Giám đốc WIPO nhận xét đầu nguồn dòng sông chính là hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

“Đầu tư vào R&D càng nhiều, dòng sông của chúng ta chảy ra biển sẽ càng mạnh. Tuy nhiên, để dòng chảy có thể hiền hòa, điều phối được, chúng ta cần có giải pháp hỗ trợ để những ý tưởng của người dân Việt Nam dần trở thành điển hình cho khu vực, điển hình trên thế giới”, ông nói.