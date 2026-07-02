Cùng với đó, việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được triển khai trên nhiều lĩnh vực nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát PCI năm 2025 cho thấy vẫn còn 38,89% doanh nghiệp phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ hai lần trở lên, trong khi thời gian xử lý trung bình khoảng 7 ngày.

Để khắc phục tình trạng này, từ đầu năm 2026, hệ thống liên thông dữ liệu giữa Sở Tài chính và cơ quan Thuế được đưa vào vận hành đồng bộ. Việc cấp mã số thuế chỉ trong một giờ đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Cụ thể, trong quý 1/2026, thời gian cấp đăng ký doanh nghiệp giảm từ 2,22 ngày xuống còn 0,51 ngày, tương đương khoảng 4,16 giờ làm việc. Đến quý 2/2026, thời gian tiếp tục giảm còn 0,39 ngày, tương đương khoảng 3,12 giờ làm việc.

Tỉnh Gia Lai công khai 100% dữ liệu dự toán, quyết toán ngân sách cùng các quỹ tài chính công trên cổng thông tin điện tử

Song song với đó, Sở Tài chính đã xây dựng phần mềm quản lý đầu tư, cấp tài khoản cho các chủ đầu tư để cập nhật thường xuyên tiến độ thực hiện dự án, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đối với cải cách thủ tục hành chính, Sở tiếp tục nâng cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính.

Theo kết quả khảo sát trước đó, 86,08% doanh nghiệp đánh giá thời gian giải quyết thủ tục đã được rút ngắn; gần 90% doanh nghiệp cho rằng việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Minh bạch hơn trong quản lý ngân sách, đấu thầu

Sở Tài chính cho biết đã công khai 100% dữ liệu dự toán, quyết toán ngân sách cùng các quỹ tài chính công trên Cổng thông tin điện tử, góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý ngân sách và cải thiện khả năng tiếp cận thông tin của doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực đấu thầu, toàn bộ hoạt động mua sắm công thuộc thẩm quyền được thực hiện qua mạng; hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đều được công khai. Đồng thời, cơ quan này tăng cường kiểm soát rủi ro, phòng chống thông thầu, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận bình đẳng các chính sách hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Sở cũng đẩy mạnh phổ biến các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, UKVFTA và RCEP nhằm giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội mở rộng thị trường và chủ động ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại.

Theo Sở Tài chính, đơn vị thường xuyên phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan báo chí cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, đồng thời công khai các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ lãi suất, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp.

Các phản ánh được tiếp nhận, phân loại và xử lý thông qua các hội nghị đối thoại chuyên đề, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư.

Theo đánh giá của Sở Tài chính, những kết quả trên là cơ sở để tiếp tục nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR INDEX), mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp (SIPAS), chuyển đổi số (DTI) và công khai ngân sách (POPI), tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Gia Lai trong thời gian tới.

Minh Ngọc