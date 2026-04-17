Chiều 17/4, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Mô trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết thủ tục hành chính của bộ hiện nay khá nhiều với 638 thủ tục. Dự kiến sau khi rà soát để phân cấp và bãi bỏ, số lượng này giảm xuống còn 555 thủ tục.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cho biết tổng số thủ tục hành chính của bộ là 58. Bộ sẽ tiếp tục cắt giảm 3 thủ tục để giảm còn 55 thủ tục hành chính. Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cam kết tiếp tục rà soát, cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

Cũng theo Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo, về cơ bản, các chỉ tiêu về cắt giảm thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực của bộ đã đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ.

Với Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết sau khi rà soát và bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, bộ còn lại 423 thủ tục hành chính. Bộ sẽ tiếp tục rà soát để thực hiện phân cấp tối đa những thủ tục hành chính mà địa phương có thể đảm nhận.

Bộ KH&CN dự kiến cắt giảm được trên 9.100 ngày về thời gian thực hiện thủ tục hành chính, dự kiến vượt chỉ tiêu so với yêu cầu.

Tránh tình trạng áp đặt dẫn đến không khả thi

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của 3 bộ trong triển khai cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Trong quá trình triển khai, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ phải rà soát kỹ, bảo đảm công khai, minh bạch, "dứt khoát không được cắt chỗ này nhưng ghép vào chỗ khác".

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ lưu ý việc phân cấp phải lấy ý kiến địa phương, tránh tình trạng áp đặt dẫn đến không khả thi khi thực hiện. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ khẩn trương rà soát, thống nhất kết quả cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Riêng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ các tiêu chí, đặc biệt là phân cấp thủ tục hành chính phải đạt tối thiểu 30%; tiếp tục nghiên cứu cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cho rằng cần xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tăng cường hậu kiểm, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ khẩn trương hoàn thiện phương án phân cấp thủ tục hành chính, cắt giảm 50% chi phí tuân thủ và 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thiện phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và gửi các cơ quan liên quan đúng thời hạn quy định.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, các bộ phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo các nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Các đơn vị cũng được giao khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu, công bố các trường thông tin thay thế thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Thường trực Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phương pháp tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, đồng thời tổng hợp phương án của 3 bộ và báo cáo Phó Thủ tướng theo thời gian quy định.