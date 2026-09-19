TPHCM:

Thông tin từ Công an TPHCM cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty L.A (trụ sở ở phường Phú Thọ Hoà) do ông P.L.H. là người đại diện pháp luật.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TPHCM làm việc với đại diện Công ty L.A. Ảnh: CACC

Doanh nghiệp này bị phạt số tiền 15 triệu đồng về hành vi “sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 16, Nghị định số 341/2025/NĐ-CP ngày 26/12/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Ngoài mức phạt trên, Công an TPHCM còn yêu cầu Công ty L.A khắc phục, tiêu huỷ, gỡ bỏ bản sao vi phạm.

Trước đó, Công an TPHCM phát hiện Công ty L.A đã có hành vi sao chép, cài đặt phần mềm máy tính trái phép tại một trường học.

Từ vụ việc trên, Công an TPHCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không vi phạm hoặc tiếp tay cho các hành vi sao chép, phân phối hoặc sử dụng các tác phẩm, tác quyền, phần mềm trái phép để tránh vi phạm pháp luật. Hành vi này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo 3 hình thức.

Một là xử lý hành chính, áp dụng trong trường hợp chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Hai là trường hợp bị chủ thể quyền sở hữu trí tuệ khởi kiện ra Toà án thì buộc phải xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Ba là truy cứu trách nhiệm hình sự, áp dụng theo Điều 225, 226 Bộ luật Hình sự.