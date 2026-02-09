Từ mô hình chăn nuôi truyền thống, anh Thới Văn Thảo (49 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) đã mạnh dạn chuyển hướng sang nuôi hươu sao, xây dựng trang trại rộng khoảng 500m2. Hiện gia đình anh sở hữu đàn hươu 50 con, mang lại nguồn thu nhập ổn định khoảng 300 triệu đồng/năm.

Đây được xem là mô hình chăn nuôi mới, hiệu quả kinh tế cao, đầu ra thuận lợi, đang nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Theo lãnh đạo xã Nhơn Mỹ, địa phương đang hỗ trợ anh Thảo chuẩn hóa sản phẩm nhung hươu theo hướng OCOP, đồng thời nghiên cứu nhân rộng mô hình trên địa bàn.

Đàn hươu sao của gia đình anh Thảo. Ảnh: H.B

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề nuôi hươu, anh Thảo cho biết, nhung hươu thường được ví như "thần dược" vì nó chứa nhiều chất bổ, giúp khỏe người, tăng sức đề kháng và hồi phục nhanh sau ốm. Trong y học cổ truyền, nhung hươu thuộc nhóm "tứ đại thượng dược", có giá trị cao về dược tính và dinh dưỡng.

Trước khi bắt tay khởi nghiệp, anh đã dành nhiều thời gian tự học hỏi qua sách vở, báo chí, mạng xã hội và trực tiếp đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các trang trại nuôi hươu quy mô lớn ở nhiều tỉnh, thành từ Nam ra Bắc.

Sau khi tích lũy được kiến thức và kỹ thuật, anh Thảo quyết định bán đàn bò đang nuôi, cải tạo chuồng trại cũ để xây dựng khu nuôi hươu đảm bảo an toàn, thông thoáng.

Đầu năm 2023, anh chính thức khởi nghiệp với 12 con hươu giống, gồm cả hươu con và hươu trưởng thành, giá từ 25-35 triệu đồng/con. Tổng chi phí đầu tư ban đầu cho chuồng trại, con giống và các khoản phát sinh là hơn 500 triệu đồng.

Anh Thảo chia sẻ bí quyết chăm sóc, lấy nhung hươu. Ảnh: H.B

Anh Thảo cho biết, hươu sao là loài vật dễ nuôi, có sức đề kháng cao, ít dịch bệnh và đặc biệt phù hợp với điều kiện khí hậu ở An Giang. Tuy nhiên, do mang bản chất hoang dã, việc nuôi nhốt hươu đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh.

“Hươu cần được đảm bảo ăn sạch, uống sạch, ở sạch. Hàng ngày tôi phải theo dõi thể trạng đàn hươu ít nhất 1 đến 2 lần để kịp thời phát hiện những con có biểu hiện bất thường, xử lý sớm,” chủ trang trại cho hay.

Để giữ chuồng trại luôn khô ráo, hạn chế mùi hôi, anh Thảo áp dụng kỹ thuật đệm lót sinh học bằng cách trộn tro trấu với xơ dừa. Lớp đệm này chỉ cần thay mới sau 5-6 tháng. Phân hươu sau khi thu gom được tận dụng bón cho cây ăn trái, góp phần hình thành mô hình kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm chi phí.

Thức ăn của hươu chủ yếu là cỏ, lá cây, thân chuối – những nguồn dễ kiếm tại địa phương. Những con hươu đang trong giai đoạn sinh sản hoặc cho nhung sẽ được bổ sung thêm thức ăn giàu tinh bột và các loại củ, quả tươi.

Cặp nhung hươu trị giá 12 triệu đồng mà anh Thảo vừa thu hoạch. Ảnh: H.B

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, đàn hươu của gia đình anh Thảo sinh trưởng ổn định. Theo anh, hươu đực từ 3 năm tuổi bắt đầu cho nhung; nếu được chăm sóc tốt, mỗi cặp nhung nặng 0,5-1kg và có thể thu hoạch hai lần mỗi năm, mang lại giá trị kinh tế cao.

Chính vòng sinh sản ổn định giúp trang trại có nguồn thu ổn định. Hươu con 6 tháng tuổi được bán làm giống; các cá thể ở độ tuổi lớn hơn như hươu 18 tháng tuổi, hươu cái 2 năm tuổi và hươu đực 2 năm tuổi cho nhung có giá trị cao, dao động 18-35 triệu đồng/con.

Hiện giá nhung tươi được anh Thảo bán khoảng 25 triệu đồng/kg, nhung khô 20 triệu đồng/kg. Ngoài ra, trang trại còn thử nghiệm sản xuất các sản phẩm như nhung hươu ngâm mật ong, nhung hươu ngâm rượu, từng bước đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế.