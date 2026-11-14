Giành giải Vàng tại Qorus Banking Innovation Awards 2026, Ngân hàng số Cake by VPBank khẳng định dấu ấn với chiến lược AI-First, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để mở rộng khách hàng, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm tài chính.

Ngân hàng số Cake by VPBank vừa giành giải Vàng tại Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards 2026 với chủ đề “Reinventing Financial Experiences Through an AI-First Banking Model” (kiến tạo mô hình ngân hàng số AI-first hiệu quả).

Kết quả được công bố tại Rome (Italy), trong khuôn khổ Hội nghị Finacle Conclave 2026. Cake là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh tại mùa giải năm nay.

Ngân hàng số Cake hiện có hơn 8 triệu khách hàng. Ảnh: Nhung Nguyễn

Đây là giải thưởng quốc tế thường niên do Qorus, tổ chức phi lợi nhuận kết nối hơn 1.200 thương hiệu tài chính tại trên 120 quốc gia, phối hợp cùng Infosys Finacle tổ chức nhằm tôn vinh những đổi mới nổi bật trong ngành ngân hàng toàn cầu.

Bước sang mùa giải thứ 13, Qorus Banking Innovation Awards 2026 thu hút 538 hồ sơ từ 206 tổ chức tài chính thuộc 68 quốc gia. Có 37 tổ chức được vinh danh tại 10 hạng mục, với sự góp mặt của những tên tuổi như Santander, Commonwealth Bank, CaixaBank, DBS và Maybank…

Quá trình xét giải kết hợp bình chọn của cộng đồng chuyên gia trong ngành và đánh giá từ hội đồng giám khảo gồm 81 lãnh đạo ngân hàng cấp cao trên thế giới.

AI-first: Định hướng phát triển ngân hàng số từ nền tảng

Theo Qorus, khi AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong ngành ngân hàng, bài toán đặt ra không chỉ là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mà còn là chuyển hóa năng lực này thành trải nghiệm khách hàng tốt hơn, hiệu quả vận hành cao hơn và kết quả kinh doanh bền vững.

Ông John Berry, Chủ tịch Qorus, nhận định ngành ngân hàng đang bước vào một kỷ nguyên mới, khi AI ngày càng trở thành yếu tố cốt lõi thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở ra những khả năng mới cho dịch vụ tài chính.

Với định hướng AI-First ngay từ đầu, Cake phát triển trên nền tảng ngân hàng thuần số, tích hợp AI, dữ liệu và tự động hóa vào hệ thống, quy trình vận hành và hành trình phục vụ khách hàng.

Đến nay, Cake đã triển khai hơn 100 mô hình AI và GenAI trong các hoạt động ngân hàng, từ định danh khách hàng, đánh giá tín dụng, phòng ngừa gian lận, quản trị rủi ro đến chăm sóc khách hàng và cá nhân hóa trải nghiệm.

Cách tiếp cận này hướng đến giải quyết đồng thời ba yêu cầu: mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, phát triển các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế và nâng cao hiệu quả hoạt động khi quy mô khách hàng tăng trưởng.

Tăng trưởng quy mô gắn với hiệu quả kinh doanh

Sau gần sáu năm hoạt động, Cake đã phục vụ hơn 8 triệu khách hàng mà không cần phát triển mạng lưới chi nhánh giao dịch vật lý.

Bên cạnh tăng trưởng về số lượng người dùng, Cake tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong năm 2026, ngân hàng số này dự kiến doanh thu tăng 121%, trong khi doanh thu bình quân trên mỗi khách hàng (ARPU) ước đạt 44 USD.

Các chỉ số này phản ánh định hướng phát triển quy mô khách hàng song song với nâng cao hiệu quả hoạt động và giá trị kinh doanh trên mỗi khách hàng.

Ông Nguyễn Hữu Quang, CEO Ngân hàng số Cake, chia sẻ: “Giải Vàng Qorus là sự ghi nhận quốc tế quan trọng đối với mô hình ngân hàng AI-first mà Cake đang phát triển. Ngay từ đầu, chúng tôi đã đặt mục tiêu xây dựng ngân hàng số kết hợp đổi mới sáng tạo với hiệu quả kinh doanh bền vững, đồng thời mang đến những dịch vụ tài chính đơn giản, dễ tiếp cận và phù hợp hơn với mọi nhu cầu khách hàng. Sự ghi nhận này tiếp thêm động lực để Cake tiếp tục nâng cao năng lực toàn diện, mang đến những trải nghiệm ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế cho người dùng Việt Nam.”

Trước đó, vào tháng 9/2026, Cake cũng được Euromoney trao danh hiệu “Vietnam's Best Digital Bank” (Ngân hàng số xuất sắc nhất Việt Nam) thuộc nhóm giải thưởng Group Level Banking.

Hai giải thưởng quốc tế trong năm 2026 tiếp tục ghi nhận những bước phát triển của Cake trong quá trình xây dựng ngân hàng số AI-first tại Việt Nam, mở rộng quy mô phục vụ và hướng tới hiệu quả kinh doanh bền vững./.

K. An