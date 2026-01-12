Nhân tố khác biệt trên thị trường ngân hàng thuần số

Sự thay đổi của các thế hệ khách hàng đang thúc đẩy hệ sinh thái ngân hàng Việt Nam chuyển mình, với sự nổi lên của các ngân hàng thuần số. Gen Z và sắp tới là Gen Alpha - những thế hệ lớn lên trong môi trường số - kỳ vọng trải nghiệm ngân hàng phải nhanh, tiện lợi và liền mạch. Vì vậy, các lợi thế truyền thống như mạng lưới chi nhánh hay quy mô nhân sự không còn mang tính quyết định. Trải nghiệm số dần trở thành lợi thế mới trong cán cân cạnh tranh của các ngân hàng.

Cake hiện có 6,2 triệu khách hàng trên toàn quốc. Ảnh: Quang Định

Các ngân hàng thuần số tại Việt Nam hình thành trong bối cảnh đó và bắt đầu bùng nổ vào năm 2020 - 2021. Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường nhanh chóng bước vào quá trình sàng lọc khắc nghiệt.

Điều này không nằm ngoài quy luật chung của thế giới. Theo dữ liệu từ Boston Consulting Group (BCG), trong số gần 250 ngân hàng thuần số trên thế giới, chỉ có 13 ngân hàng có lợi nhuận tính đến cuối năm 2021. Nếu tính riêng tại khu vực Đông Nam Á, số ngân hàng số có lãi chỉ có thể “đếm trên đầu ngón tay”.

Song, trong bức tranh chung đó, Cake lại nổi lên như một nhân tố khác biệt. Trong năm 2024, Cake là ngân hàng thuần số tiên phong tại Việt Nam có lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA). Đến hết năm 2025, Cake phục vụ 6,2 triệu người dùng, tổng giá trị giao dịch đạt 320.000 tỷ đồng, có tên trong Top 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới năm 2025 do The Asian Banker Global bình chọn.

Khác biệt từ công nghệ và triết lý AI First

Sự khác biệt của Cake gắn liền với chiến lược xây dựng ngân hàng thuần số thực sự ngay từ đầu, - nơi công nghệ là nền tảng để tạo dựng niềm tin số. Từ đó, đơn vị dần chuyển mình mạnh mẽ, bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh và sau đó là mô hình vận hành hiệu quả, có kỷ luật và khả năng mở rộng bền vững.

Dù thuộc hệ sinh thái VPBank, Cake lựa chọn phát triển nền tảng công nghệ riêng với triết lý AI First, tự xây dựng và làm chủ hoàn toàn core banking và core thẻ. Toàn bộ hệ thống từ lõi đến các ứng dụng AI, đều do 100% đội ngũ kỹ sư Việt Nam trực tiếp thiết kế và vận hành. Chính mức độ làm chủ này mang lại cho Cake lợi thế về tốc độ, sự linh hoạt và khả năng đổi mới liên tục, những yếu tố then chốt để tạo dựng niềm tin bền vững trong kỷ nguyên ngân hàng số.

Không có chi nhánh vật lý, Cake vẫn được tin dùng bởi 6,2 triệu khách hàng, được bảo chứng bởi các chuẩn bảo mật hàng đầu quốc tế như PCI DSS 4.0, ISO/IEC 27001:2022, FIDO2 và ISO/IEC 30107-3 cấp độ 2…

Về công nghệ trí tuệ nhân tạo, Cake nằm trong Top 10 LLM tiếng Việt trên bảng xếp hạng VLMU, đồng thời phát triển gần 100 mô hình AI và GenAI phục vụ các nghiệp vụ cốt lõi. Năm 2025, Cake liên tiếp nhận các giải thưởng uy tín từ The Asian Banker, International Banker, FChoice by CafeF, lọt Top 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới và được vinh danh “Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc” tại Better Choice Awards.

Từ chuyển mình đến trưởng thành

Theo giới phân tích, thị trường ngân hàng thuần số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn, dưới sức ép từ các ngân hàng số thế hệ mới, ngân hàng truyền thống tăng tốc chuyển đổi số và sự trỗi dậy của fintech.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Quang, CEO Cake by VPBank, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội. “Khi nhiều tên tuổi cùng tham gia, thị trường sẽ mở rộng. Đó cũng là lúc Cake chứng minh năng lực dẫn dắt và tăng trưởng bền vững”, ông nói.

Trên nền tảng những kết quả “bản lề” và niềm tin số được xây dựng xuyên suốt hành trình phát triển, Cake đang bước vào giai đoạn trưởng thành với định hướng trở thành Next Gen AI Bank. Ngân hàng đặt mục tiêu trở thành một trong những AI Bank hiệu quả hàng đầu Đông Nam Á, đồng thời nằm trong nhóm ngân hàng số có lợi nhuận cao trên thế giới trong 3 - 5 năm tới.

Để đạt được những điều này, triết lý AI First của Cake càng rõ nét hơn, khi đơn vị đưa AI thâm nhập toàn bộ chuỗi giá trị, từ vận hành, quản trị rủi ro, bảo mật đến trải nghiệm khách hàng và xoay quanh ba trụ cột gồm an toàn, đơn giản và thông minh.

Với ngân hàng này, niềm tin không phải khẩu hiệu mà là kết quả của kỷ luật công nghệ, minh bạch vận hành và cách AI được “gắn” vào DNA tổ chức. “AI chỉ thực sự có giá trị khi được đặt trên nền tảng của niềm tin số. Với Cake, niềm tin đó là tài sản vô hình tích lũy qua thời gian, giúp chúng tôi sẵn sàng bước vào giai đoạn trưởng thành - nơi công nghệ không chỉ an toàn và mà còn đáng tin cậy”, CEO Cake nhấn mạnh.

Với những gì đã được chứng minh và “vốn liếng” tích lũy từ thành quả cũng như đóng góp cho nhu cầu tài chính của người dân Việt Nam qua thời gian, kỳ vọng dành cho Cake ở chặng đường tiếp theo là hoàn toàn có cơ sở.