Giá vàng thế giới hôm nay 10/1/2026

Lúc 21h ngày 9/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.489 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.491 USD/ounce.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, số nhà khởi công trong tháng 9 giảm 4,6%, xuống mức 1,306 triệu căn (điều chỉnh theo năm), thấp hơn đáng kể so với dự báo của thị trường ở mức 1,33 triệu căn. Sang tháng 10, chỉ số này tiếp tục giảm sâu xuống 1,246 triệu căn, bỏ xa dự báo không đổi ở mức 1,33 triệu căn, cho thấy đà suy yếu rõ rệt của lĩnh vực xây dựng nhà ở.

Ở chiều ngược lại, số giấy phép xây dựng (chỉ báo cho hoạt động xây dựng trong tương lai) chỉ giảm nhẹ 0,2% trong tháng 9 xuống 1,415 triệu đơn vị, cao hơn mức dự báo 1,35 triệu. Tháng 10, giấy phép xây dựng đạt 1,412 triệu, tiếp tục vượt kỳ vọng, phần nào cho thấy triển vọng dài hạn của ngành chưa hoàn toàn xấu đi.

Thị trường nhà ở là một cấu phần quan trọng của GDP Mỹ. Việc lĩnh vực này suy yếu phản ánh tác động kéo dài của lãi suất thế chấp cao và giá nhà đắt đỏ, hệ quả từ chu kỳ thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Điều này đang làm giảm khả năng tiếp cận thị trường của người mua nhà mới và tạo áp lực lên tăng trưởng kinh tế.

Giá vàng tăng mạnh. Ảnh: N. Huế

Thị trường lao động Mỹ bắt đầu có tín hiệu chậm lại. Báo cáo việc làm tháng 12, báo cáo “sạch” đầu tiên kể từ tháng 8 do trước đó bị trì hoãn bởi việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, cho thấy số việc làm mới thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Cụ thể, kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 50.000 việc làm, thấp hơn mức dự báo khoảng 66.000.

Trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu suy yếu, vàng tiếp tục hưởng lợi khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn, đồng thời gia tăng đặt cược vào khả năng Fed sẽ phải điều chỉnh chính sách theo hướng ôn hòa hơn.

Giá vàng trong nước hôm nay 10/1/2026

Chốt phiên giao dịch 9/1, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 156,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 152,8-155,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm qua, chốt phiên ở mức 155,6-158,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Ông Rodolphe Bohn, Chiến lược gia tiền tệ và hàng hóa của HSBC, cho rằng đà tăng của vàng vẫn được duy trì nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân.

Dù giá vàng đã tăng mạnh trong năm 2025 và biến động ngắn hạn gia tăng, các yếu tố nền tảng như bất ổn toàn cầu, lo ngại về sự suy yếu của đồng USD và dòng vốn vào các quỹ ETF vàng vẫn tạo ra môi trường thuận lợi cho kim loại quý này.

Trong báo cáo mới công bố, các chuyên gia của HSBC dự báo biên độ dao động giá vàng năm 2026 sẽ khá rộng, từ 3.950 đến 5.050 USD/ounce, với mức giá chốt năm quanh 4.450 USD/ounce. Dù nâng mức dự báo đỉnh giá so với trước đó (5.000 USD), HSBC lại hạ dự báo giá vàng bình quân năm 2026 xuống 4.587 USD/ounce, từ mức 4.600 USD, do lo ngại giá cao có thể kích hoạt hoạt động chốt lời và điều chỉnh trong nửa sau của năm.

HSBC nhận định, rủi ro điều chỉnh sẽ gia tăng nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt hoặc Fed dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất, qua đó làm suy yếu động lực hỗ trợ cho vàng. Trong bối cảnh đó, chiến lược đầu tư vào vàng năm 2026 nhiều khả năng sẽ đối mặt với biến động lớn và khó đoán.

Về trung và dài hạn, HSBC tiếp tục nâng triển vọng giá vàng. Ngân hàng này điều chỉnh dự báo giá vàng bình quân năm 2027 lên 4.625 USD/ounce, năm 2028 lên 4.700 USD/ounce và lần đầu đưa ra dự báo năm 2029 ở mức 4.775 USD/ounce, phản ánh niềm tin vào vai trò chiến lược dài hạn của kim loại quý.