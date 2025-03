Mỗi tháng, tôi đưa cho vợ 30 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Tiền học cho con, tiền nhà cửa và những khoản lớn khác tôi tự lo. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là một người chồng có trách nhiệm.

Ấy vậy mà, vợ tôi dường như chưa bao giờ cảm thấy hài lòng. Cô ấy luôn có lý do để so sánh, than phiền, khiến tôi cảm thấy số tiền mình đưa chẳng đáng là bao.

Lúc nào cô ấy cũng nhìn vào gia đình người khác mà đặt lên bàn cân so đo. Cô ấy so sánh mình với người bạn thân, được chồng đưa 50 triệu một tháng, thuê giúp việc làm mọi việc, vợ chẳng phải động tay vào việc gì.

Vô lý hơn, cô ấy so sánh mình với vợ giám đốc công ty tôi, rằng vợ người ta suốt ngày ăn mặc đẹp, đồ hiệu dát đầy người, hưởng thụ dịch vụ cao cấp.

Ngay cả mẹ tôi, cô ấy cũng để ý, bảo rằng tháng nào tôi cũng biếu mẹ 10 triệu là quá nhiều, trong khi mẹ chẳng phải làm gì, chỉ "ngồi không" mà nhận tiền, còn cô ấy phải lo cơm nước, chăm chồng, chăm con, khổ không ai bằng.

Tôi đâu cấm vợ thuê giúp việc? Là tự cô ấy tiết kiệm tiền lương cho người làm giúp để được chi tiêu thoải mái. Giờ thì cô ấy lại kêu ca, so sánh thiệt hơn.

Tôi thực sự không hiểu nổi. Ngày trước, khi tôi chỉ có thể đưa cho vợ 5 triệu, 10 triệu một tháng, cô ấy vẫn có thể tằn tiện, lo toan cho gia đình. Vậy mà bây giờ, 30 triệu cũng khiến cô ấy cảm thấy không đủ.

Cô ấy không nhìn xuống những gia đình khác, những người chỉ có 5 triệu, 10 triệu để xoay xở, chắt chiu từng đồng, mà lúc nào cũng nhìn lên để than thở về cuộc sống của mình.

Điều khiến tôi bực mình nhất là cứ tháng nào có khoản phát sinh, vợ lại xin thêm tiền. Cô ấy luôn có lý do: Mua sắm cho con, sửa sang nhà cửa, nhiều việc cần chi tiêu. Nhưng tôi nhìn quanh, nhà cửa đã đầy ắp đồ đạc, nhiều thứ mua về chẳng dùng đến, chỉ nằm đó phủ bụi.

Đặc biệt là đống bát đĩa trong nhà, tôi nhìn mà sợ hãi. Cô ấy mua suốt ngày, hết bộ này đến bộ khác, mua về để chật nhà, bày ra khắp nơi mà không bao giờ thấy sử dụng. Dường như cô ấy chỉ nghiện mua sắm, không cần biết có dùng hay không.

Cũng có khi cô ấy mời các bạn đến nhà hàng, ăn một bữa hết 4-5 triệu rồi lại về xin tiền chồng.

Chưa kể, hoa hoét vợ mua đầy nhà, trồng hết cửa sổ này, ban công nọ nhưng được vài hôm lại không tưới, để chết khô. Nói vợ dọn, cô ấy cũng mặc kệ, nhìn chậu hoa héo quắt, lá úa bẩn hết ban công khiến tôi xót ruột thay. Không chịu được bẩn, cuối tuần tôi lại gọi giúp việc theo giờ đến dọn.

Có lần, cô ấy còn so sánh bản thân với cô giúp việc nhà hàng xóm, nói rằng cô ta nhận lương 10 triệu một tháng, trong khi vợ tôi có 30 triệu mà phải lo đủ thứ.

Nhưng cô ấy quên mất rằng, cô giúp việc làm đủ mọi việc trong nhà, còn vợ tôi cơm cũng nấu qua loa hoặc đơn giản là đặt đồ ăn sẵn về.

Con cái thì vợ gửi nhà trẻ, tối về mới bận bịu một chút. Tiền học của con, tôi đã lo hết, 30 triệu chỉ để vợ chi tiêu ăn uống, mua sắm, vậy mà cô ấy vẫn kêu ca thì tôi không thể hiểu nổi vợ mình muốn gì.

Chưa kể, vợ cũng đi làm, tiền lương của cô ấy chỉ để ăn vặt, uống cà phê với bạn bè.

Tôi không phải một người đàn ông keo kiệt hay vô trách nhiệm. Tôi sẵn sàng chu cấp cho vợ con một cuộc sống đủ đầy nhưng sự so sánh không hồi kết và thói quen tiêu xài vô độ của vợ khiến tôi thực sự mệt mỏi.

Đàn ông đi làm kiếm tiền đã đủ áp lực, vậy mà về nhà còn phải nghe những lời than phiền, trách móc, so đo. Tôi chỉ mong vợ có thể nhìn nhận lại, biết trân trọng những gì mình đang có, thay vì cứ mãi đòi hỏi và so sánh hết người này đến người khác.

