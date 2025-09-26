Nhà đất nội đô tầm 6-7 tỷ khan hiếm

Sau hơn ba tháng săn lùng nhà đất trong ngõ, anh Lê Quang Việt (kỹ sư công nghệ thông tin) vẫn đang lưỡng lự. Ngân sách có 6 tỷ đồng, anh nhắm đến diện tích khoảng 30m2, trong các ngõ, ngách thuộc trục đường Giải Phóng. Với mức tài chính này, môi giới dẫn anh đi xem đều là nhà diện tích nhỏ, trong ngõ sâu hoặc cần sửa chữa lớn khiến anh nản lòng.

“Tôi đã dành gần 3 tháng rong ruổi khắp các con ngõ từ Định Công, Hoàng Văn Thụ đến khu vực Giáp Bát. Mức giá 6 tỷ đồng hiện toàn nhà dưới 30m2, nằm sâu trong ngõ, thậm chí là ngõ cụt, mặt tiền hẹp và hạ tầng thiếu đồng bộ. Có những căn rao bán 6,5 tỷ đồng nhưng diện tích chỉ vỏn vẹn 25m2, muốn sửa chữa cũng khó”, anh Việt nói.

Tại khu vực Đống Đa, chị Thu Phượng (nhân viên ngân hàng) cũng gặp khó khăn khi mua nhà đất. Chị Phượng chia sẻ: “Tôi nghĩ với số tiền gần 7 tỷ đồng sẽ dễ thở hơn, nhưng thực tế lại không phải vậy. Những căn đẹp, vị trí tốt một chút đã nhảy lên 8-9 tỷ đồng. Số còn lại trong tầm tiền của tôi phần lớn là sản phẩm không ưng ý, hoặc diện tích quá bé, hoặc ngõ quá chật. Mua với giá này mà nhỏ xíu và bất tiện thì thực sự không đáng”.

Nhà đất khu vực nội đô khan hiếm. Ảnh minh họa: Duy Anh

Theo khảo sát tại một số sàn giao dịch bất động sản, số lượng nhà rao bán trong ngõ ở các quận trung tâm với mức giá 6-7 tỷ không nhiều. Điểm chung của những bất động sản này là đa phần có diện tích khiêm tốn (dưới 30m2), nằm ở vị trí không thuận lợi (ngõ sâu, hẻm nhỏ, mặt tiền hẹp dưới 2m), hoặc cần đầu tư sửa chữa lớn. Trước đây, những căn này chỉ có giá khoảng 3-4 tỷ đồng.

Trên một trang web bất động sản, một chủ nhà tại ngõ Văn Hương đang rao bán căn diện tích 26m2, giá gần 7 tỷ đồng, tương đương trên 265 triệu đồng/m2. Tại phố Tôn Đức Thắng, một căn khác 24m2 trong ngách đang chào giá 258 triệu đồng/m2. Tại ngõ Văn Chương, một căn nhà diện tích 19m2, 4 tầng có giá chào bán 289 triệu đồng/m2.

Tại các khu vực như Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, giá khoảng 6-7 tỷ đồng cũng đều chỉ là những bất động sản diện tích dưới 30m2, trong ngõ ngách sâu.

Giá neo cao, giao dịch chững lại

Anh Nguyễn Đình Thắng (một môi giới bất động sản tại Hoàng Mai), cho biết, hiện khách hàng khó có thể mua được nhà đất ở mức giá 6-7 tỷ đồng. Họ không tìm được sản phẩm ưng ý, trong khi chủ nhà có tâm lý giá sẽ tiếp tục tăng, nhất là những căn ở vị trí khá hơn một chút đều đã niêm yết trên 8 tỷ đồng.

Theo ông Thắng, phân khúc này ít giao dịch do một số nguyên nhân. Về phía người bán, những căn nhà trong ngõ có vị trí và diện tích “khá” một chút (trên 30m2, ngõ thông, rộng ô tô) gần như không chủ nhà nào chịu bán ở mức 6-7 tỷ đồng.

Chủ nhà có xu hướng giữ lại chờ giá tăng tiếp, hoặc nếu bán thì niêm yết ở mức cao hơn rất nhiều so với giá trị thực mà người mua có thể chấp nhận. Nguồn cung thực sự cho phân khúc này rất hạn chế.

Trong khi đó, với số tiền lớn như vậy, người mua kỳ vọng một tài sản có giá trị sử dụng tốt, có không gian sống tối thiểu và tiềm năng sinh lời trong tương lai. Việc phải bỏ ra số tiền lớn để đổi lấy một căn nhà diện tích dưới 30m2 trong ngõ sâu được cho là “không đáng”.

Ông Thắng cho rằng, giá nhà đất tại Hà Nội khó giảm vì tốc độ đô thị hóa tăng, bảng giá đất, giá vật liệu xây dựng đều tăng. "Không ai có thể nói trước được điều gì. Tuy nhiên, với tình trạng khan hiếm nguồn cung và nhu cầu mua nhà ở thực vẫn cao, có thể giá nhà sẽ tiếp tục neo ở mức cao trong một thời gian dài", ông nhận định.

Trước thực trạng này, để giao dịch có thể diễn ra, cả người mua và người bán cần có sự cân đối lại kỳ vọng. Người bán cần định giá bất động sản một cách thực tế, dựa trên các yếu tố như vị trí cụ thể (khoảng cách vào ngõ, độ rộng ngõ), diện tích thực tế, tình trạng pháp lý và nhu cầu thực tế của thị trường. Một mức giá “ảo” quá cao chỉ khiến bất động sản nằm im, không thể giao dịch.

Với người mua cần xác định rõ nhu cầu thực để ở hay đầu tư. Nếu để ở, cần cân nhắc giữa ngân sách và các tiêu chí về không gian sống. Có thể xem xét mở rộng địa bàn tìm kiếm sang các khu vực ven như Đan Phượng, Hoài Đức, hoặc chấp nhận những căn nhà cần sửa chữa với mức giá mềm hơn.

Ngoài ra, nếu ưu tiên chỗ ở thoải mái, tiện ích, không gian sống hiện đại, khách hàng nên chuyển hướng sang chung cư. Điều quan trọng nhất là không nên vội quyết định khi chưa tìm được sản phẩm phù hợp cả về nhu cầu lẫn tài chính.