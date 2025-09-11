Chung cư thứ cấp vẫn chưa hạ nhiệt

Giữa tháng 7, vợ chồng chị Thu Hà đang thuê trọ ở Hà Nội, tìm hiểu căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 55m2 thuộc một đại đô thị ở phía Tây Hà Nội có giá bán 4,1 tỷ đồng/căn. Thế nhưng, đến giữa tháng 8, giá rao bán căn hộ cùng diện tích đã tăng lên 4,4 tỷ đồng.

“Cả năm hai vợ chồng tôi còng lưng tích cóp, chi tiêu dè sẻn cũng chỉ tiết kiệm được 250 triệu đồng, nhưng chưa đến một tháng, căn hộ có ý định mua đã tăng thêm 300 triệu đồng, thực sự choáng”, chị Hà nói.

Thị trường căn hộ thứ cấp Hà Nội vẫn chưa hạ nhiệt, sau những nhịp tăng giá, chững lại rồi lại tiếp tục leo thang.

Theo khảo sát, tại dự án Hà Nội Centerpoint trên đường Lê Văn Lương, thuộc phường Yên Hòa, giữa tháng 7, căn hộ 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh được chào giá 6,7-6,8 tỷ đồng. Đến nay, giá rao bán trên thị trường đều ở mức trung bình từ 6,8-7 tỷ đồng/căn.

Hay căn hộ tại dự án Home City thuộc phường Yên Hòa, diện tích khoảng 60m2, giá rao bán dao động 5,85-6 tỷ đồng/căn, trong khi thời điểm trung tuần tháng 7 vẫn có mức giá 5,7 tỷ đồng.

Căn hộ chung cư tại các dự án đã sử dụng vài năm ở Hà Nội liên tục tăng giá. Ảnh: Hoàng Hà

Dự án Green Star nằm trên đường Phạm Văn Đồng, căn hộ 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, mới tháng trước giá chỉ khoảng 8 tỷ đồng/căn, nay được chào bán từ 8,2-8,3 tỷ đồng/căn. Hay tại dự án An Bình Plaza, giá rao bán cũng như giá giao dịch đều tăng trong hơn một tháng qua.

Đơn cử, các căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng vệ sinh có thời hạn sử dụng 50 năm, thời điểm tháng 2/2025, giá chào bán dao động từ 3,3-3,5 tỷ đồng/căn thì hiện tại giá chào bán ở mức 3,6-3,8 tỷ đồng/căn. Cùng diện tích khoảng 55m2, căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng vệ sinh nhưng sở hữu lâu dài, hồi đầu năm giá rao bán ở mức 4,3-4,4 tỷ đồng/căn nay có giá phổ biến là 4,6-4,7 tỷ đồng/căn; thậm chí, có chủ nhà chào bán tới 5 tỷ đồng/căn.

Dự án Mễ Trì Hạ đối diện tòa Keangnam, căn hộ 2 phòng ngủ 2 phòng vệ sinh, giá rao bán cũng tăng từ 4,6-4,8 tỷ đồng/căn lên mức 4,8-5 tỷ đồng/căn.

Cũng trên phố Phạm Văn Đồng, dự án The Nine từng có giá khoảng 45 triệu đồng/m2 hồi năm 2022. Sau hơn 3 năm, giá đã tăng vọt lên khoảng 100 triệu đồng/m2.

Lý do giá tăng

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc, cho biết, sau 15 năm làm nghề, ông vô cùng ngạc nhiên trước hiện tượng lạ của thị trường chung cư Hà Nội trong 8 tháng qua. Đó là thanh khoản rất tốt dù giá bán cao, có dự án ra hàng chỉ vài tháng đã bán hết.

Nguồn cung chung cư tại Hà Nội từ đầu năm đến nay vào khoảng 7.000-8.000 căn hộ, vẫn thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực. Dù giá cao, nhiều người mua nhà ở thực vẫn cố gắng chấp nhận vì lo ngại giá sẽ tiếp tục leo thang. Lãi suất cho vay ổn định quanh mức 6-6,5%/năm cũng tạo điều kiện cho người mua nhà tiếp cận dễ hơn.

Ông Quyết cho hay, khi giá các dự án mới tăng mạnh, một bộ phận người mua không đủ khả năng tài chính phải tìm mua căn hộ tại những dự án đã bàn giao, sử dụng vài năm. Trong bối cảnh đó, chủ sở hữu căn hộ này khi thấy giá thị trường tăng cao cũng không có lý do để bán rẻ so với mặt bằng chung.

“Nhu cầu ở thực tăng, nguồn cung hạn chế đã đẩy giá thứ cấp lên cao. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào của dự án mới như vật liệu xây dựng, nhân công ngày càng tăng khiến giá chung cư nói chung bị đội lên, kéo theo hiệu ứng lan tỏa sang phân khúc đã qua sử dụng. Tâm lý thấy giá tăng thì nâng giá của nhiều chủ nhà cũng góp phần làm thị trường chung cư thứ cấp tăng nóng hơn”, ông Quyết nói.

Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho rằng, trong vòng xoáy “giữ hàng - khan cung - giá tăng”, người dân có nhu cầu an cư chính đáng trở thành đối tượng thiệt thòi nhất.

Thu nhập của đại đa số hộ gia đình không theo kịp tốc độ tăng giá bất động sản. Một căn hộ 2 phòng ngủ có giá trung bình khoảng 4-5 tỷ đồng tại các thành phố lớn gần như vượt ngoài tầm với của những cặp vợ chồng trẻ. Điều này không chỉ khiến giấc mơ an cư ngày càng xa vời, mà còn tạo áp lực lớn lên quy hoạch và giao thông đô thị.

“Hiện tượng lũng đoạn thị trường khiến giá bị đẩy lên ảo, lợi nhuận rơi vào tay một nhóm nhỏ, trong khi rủi ro lại dồn lên vai đại đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ và người mua ở thực. Nếu không có giải pháp kiểm soát và định hướng hợp lý, bất động sản có nguy cơ lặp lại chu kỳ bong bóng - vỡ bong bóng, gây thiệt hại cho cả nền kinh tế. Người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là những người dân đang mỏi mòn chờ một mái nhà để an cư”, VARS IRE cảnh báo.