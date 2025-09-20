Giá căn hộ đắt ngang nhà phố

Mặc dù đang là tháng 7 âm lịch, còn gọi là tháng Ngâu, nhưng thị trường bất động sản TPHCM vẫn khá sôi động, đặc biệt ở phân khúc căn hộ chung cư. Giá sơ cấp tại các dự án được neo ở mức cao, gợi lại những giai đoạn thị trường “nóng sốt” khi giá căn hộ chung cư ngang bằng nhà liền thổ.

Tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, giá một số căn hộ tại tháp The Crest Residence thuộc dự án The Metropole đang được rao bán trên 200 triệu đồng/m2.

Cụ thể, căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích 83m2 được chào giá hơn 18 tỷ đồng. Trong khi đó, cũng tại phường An Khánh, một căn nhà liền thổ diện tích 90m2 đang được chào bán với giá 13 tỷ đồng, tương ứng 144 triệu đồng/m2.

Một chung cư tại TPHCM đã bàn giao 2 năm nhưng giá bán vẫn ở mức cao, từ 130-180 triệu đồng/m2. Ảnh: Anh Phương

Tương tự, giá bán tại một số dự án chung cư mới lân cận cũng được ghi nhận ở mức khá cao. Đơn cử, căn hộ 72m2 tại dự án The Privé của Đất Xanh Group đang được rao bán 8,6 tỷ đồng, tương ứng gần 120 triệu đồng/m2; hay căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Lumière Midtown thuộc Khu đô thị The Global City của Masterise Homes có giá bán trước thuế từ 7,6-8,5 tỷ đồng, tương ứng 160 triệu đồng/m2.

Cùng khu vực, giá bán căn hộ giai đoạn tiếp theo của dự án Eaton Park do Gamuda Land phát triển đã tăng nhẹ so với trước. Một căn hộ 80m2 đang được chào giá 11 tỷ đồng, tương ứng 138 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, trong vòng bán kính 3 km quanh các dự án nói trên, không khó để tìm mua một căn nhà liền thổ với đơn giá 100-150 triệu đồng/m².

Tại phường Hiệp Bình, chung cư Diamond Sky của Vạn Phúc Group đang được môi giới chào bán ở mức 150 triệu đồng/m2, cao hơn khoảng 30% so với giá phổ biến của nhà liền thổ cùng khu vực.

Đây là phân khu cao tầng đầu tiên tại Khu đô thị Vạn Phúc City. Việc chủ đầu tư chưa từng triển khai loại hình chung cư, cùng mức giá được cho là quá cao, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tính thanh khoản của dự án. Trong khi đó, chung cư Urban Green gần đó có giá bán từ 60-80 triệu đồng/m2.

Có tình trạng “thổi giá”

Đánh giá về diễn biến của thị trường căn hộ TPHCM hiện nay, ông Nguyễn Văn Cường - một môi giới nhiều kinh nghiệm - nhận xét có nhiều điểm cho thấy dấu hiệu lặp lại kịch bản các giai đoạn "nóng sốt" trước đây.

Theo ông Cường, lịch sử thị trường cho thấy một số thời điểm giá căn hộ chung cư tại TPHCM ngang ngửa, thậm chí vượt giá nhà phố. Cụ thể, giai đoạn 2007-2008, căn hộ chung cư "leo thang" khi một số dự án tại trung tâm TPHCM và Khu đô thị Phú Mỹ Hưng có giá bán từ 2.000-3.000 USD/m2. Mức giá này ngang bằng hoặc cao hơn nhiều nhà phố trong khu dân cư hiện hữu.

“Thổi giá” là một trong những yếu tố khiến giá căn hộ chung cư tại TPHCM áp sát giá nhà phố. Ảnh: Anh Phương

Sau giai đoạn khủng hoảng 2011-2013, từ năm 2015-2018, các dự án chung cư tại quận 1, quận 2 và quận 7 có giá bán từ 70-120 triệu đồng/m2, trong khi nhà phố ở khu vực ngoại thành, trong bán kính 5km, chỉ ở mức 60-80 triệu đồng/m2.

“Thời điểm đó, căn hộ 2 phòng ngủ tại khu vực trung tâm thành phố có giá từ 6-10 tỷ đồng/căn, ngang hoặc đắt hơn nhà phố 2 tầng trong hẻm tại quận 10 hay quận Phú Nhuận”, ông Cường chia sẻ.

Trước khi thị trường căn hộ sôi động trở lại từ năm 2024 đến nay, giai đoạn 2020-2023 đã chứng kiến mức giá sơ cấp tại một số dự án chung cư cao cấp vượt 12.000 USD/m2, tương ứng khoảng 250 triệu đồng/m2.

Theo ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng giám đốc DKRA Group, việc giá căn hộ cao hơn nhà phố không có gì bất thường, nhất là với các dự án cao cấp ở khu vực trung tâm, có vị trí đắc địa và đầy đủ tiện ích. Tuy nhiên, sự bất hợp lý nằm ở chỗ nguồn cung phân khúc trung - cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền và phân khúc bình dân gần như biến mất.

Ông Thắng cho biết, tại một số dự án chung cư, có tình trạng “thổi giá” dựa vào kỳ vọng sinh lời. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá căn hộ ngày càng tiệm cận, thậm chí vượt giá nhà phố.