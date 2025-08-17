Xin bác sĩ tư vấn tác dụng của ba loại quả cam, chanh, bưởi. Ăn loại nào tốt hơn? Xin cảm ơn (Hồng Hạnh - An Lạc, TPHCM)

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - Trưởng đơn vị Điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Cam, chanh, bưởi là những loại trái cây họ cam quýt quen thuộc, giàu dinh dưỡng và mang tính mát, giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả. Chúng chứa hàm lượng nước cao, vitamin C dồi dào cùng các chất chống oxy hóa, flavonoid và khoáng chất thiết yếu. Nhờ đó, các loại quả này không chỉ giảm cảm giác khát nước mà còn tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phục hồi cơ thể sau bệnh tật, cải thiện sức đề kháng và bảo vệ da khỏi lão hóa.

Ngoài ra, cam, chanh, bưởi dễ dàng chế biến thành các thức uống thanh mát như sinh tố, nước ép. Bổ sung những trái cây này giúp hỗ trợ tiêu hóa nhờ chất xơ, giúp cân bằng điện giải và giảm mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng.

Ai nên hạn chế cam

Cam có vị ngọt thanh, tính mát theo Đông y, với tác dụng thanh nhiệt, trừ đàm và thanh phế. Một quả cam trung bình cung cấp khoảng 70-90mg vitamin C, vượt quá nhu cầu hằng ngày, giúp tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa mạnh mẽ. Cam còn giàu kali, folate và flavonoid, hỗ trợ tim mạch, giảm cholesterol xấu và chống viêm.

Nước ép cam là lựa chọn lý tưởng cho ngày hè, có thể pha với cà rốt, táo hoặc thêm chút muối để dễ uống hơn, tránh hại dạ dày. Tuy nhiên, nên hạn chế ở mức 200ml/ngày để tránh dư thừa axit. Phụ nữ mang thai có thể uống nhiều hơn nhưng cần chia nhỏ liều lượng, trong khi trẻ em chỉ nên dùng nửa quả mỗi ngày.

Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm tụy hoặc bệnh thận cần tránh, đồng thời không ăn cam khi đói, ngay sau bữa ăn no hoặc gần thời điểm uống sữa để ngăn ngừa khó tiêu.

Nửa quả bưởi/ngày

Bưởi nổi bật với nguồn vitamin C phong phú - chỉ nửa quả đã đáp ứng 50% nhu cầu hằng ngày - cùng vitamin A và chất xơ cao. Những dưỡng chất này giúp nâng cao miễn dịch, phục hồi nhanh sau cảm cúm và bảo vệ cơ thể khỏi gốc tự do.

Bưởi còn hỗ trợ giảm cân nhờ calo thấp và chất xơ tạo cảm giác no lâu. Ăn trực tiếp hoặc ép nước đều mang lại sự tươi mát, có thể thêm mật ong để tăng vị.

Bưởi có nhiều tác dụng với sức khỏe. Ảnh: P.T.

Tuy vậy, cần lưu ý tương tác thuốc: nước ép bưởi có thể làm tăng nồng độ một số thuốc như kháng sinh, statin giảm cholesterol, thuốc chẹn canxi, ức chế miễn dịch hoặc chống lo âu, dẫn đến tác dụng phụ nghiêm trọng. Người đang dùng thuốc nên tham khảo bác sĩ trước khi tiêu thụ.

Chanh giải nhiệt rẻ tiền

Chanh có vị chua ngọt, tính bình theo Đông y, với công dụng thanh nhiệt, giải khát, sinh tân và an thai. Hàm lượng vitamin C cao (khoảng 30-50mg/quả) giúp tăng đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa bằng cách kích thích enzyme, giảm đầy hơi và cân bằng axit dạ dày. Chanh còn giàu chất chống oxy hóa, giúp duy trì độ ẩm da, giảm mệt mỏi và bù nước điện giải trong ngày nóng.

Nước chanh tươi pha loãng với nước ấm là thức uống giá rẻ, dễ làm, lý tưởng để giải nhiệt. Tuy nhiên, lạm dụng có thể hại men răng do axit citric, gây trào ngược dạ dày hoặc mất nước nếu dùng quá nhiều. Người mắc bệnh răng miệng, loét dạ dày chưa ổn định hoặc trào ngược thực quản nên tránh hoàn toàn.

Tóm lại, cam, chanh, bưởi là "siêu thực phẩm" tự nhiên, mang lại vô vàn lợi ích nếu sử dụng đúng cách để cơ thể khỏe mạnh. Trong quá trình sử dụng, bạn hãy lắng nghe cơ thể và tham khảo ý kiến chuyên gia nếu có bệnh lý nền.

