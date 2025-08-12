Uống nước cam vào buổi tối có thể gây ra nhiều vấn đề. Lượng axit trong cam không được dung hòa do nước bọt tiết ra ít khi ngủ, dễ làm mòn men răng. Ngoài ra, năng lượng từ nước cam có thể tích tụ dưới dạng chất béo, đặc biệt ở vùng bụng, dẫn đến tăng cân. Nước cam còn kích thích trí não, gây khó ngủ và tỉnh táo quá mức.
Đặc biệt, uống nước cam vào buổi tối có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận do các khoáng chất dư thừa lắng đọng, thay vì hỗ trợ điều trị như khi uống đúng thời điểm. Vì vậy, hãy ưu tiên uống nước cam vào buổi sáng hoặc giữa ngày để cơ thể hấp thụ tốt nhất.
Uống nước cam khi bụng đói có thể gây hại cho dạ dày. Vitamin C và axit trong cam có thể tương tác với axit dạ dày, dẫn đến viêm loét hoặc khó chịu, đặc biệt nếu tiêu thụ nhiều. Ngược lại, uống nước cam ngay sau khi ăn no khiến dạ dày phải làm việc quá tải, gây tức bụng hoặc đầy hơi. Thời điểm lý tưởng để uống nước cam là 1-2 giờ sau bữa ăn, khi dạ dày đã tiêu hóa một phần thức ăn, giúp hấp thụ dưỡng chất hiệu quả mà không gây áp lực.
Kết hợp nước cam và sữa trong thời gian ngắn là điều nên tránh. Protein trong sữa có thể phản ứng với axit tartaric và vitamin C trong cam, gây rối loạn tiêu hóa, dẫn đến chướng bụng, đau bụng, thậm chí tiêu chảy. Để đảm bảo an toàn, hãy uống nước cam cách thời điểm dùng sữa ít nhất 1-2 giờ.
Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng hoặc viêm tuyến tụy nên hạn chế uống vì axit trong cam có thể làm trầm trọng tình trạng ợ nóng hoặc viêm loét.
Người mắc bệnh thận cần cẩn trọng do nước cam chứa lượng kali cao (473mg trong 240 ml), có thể gây tăng kali máu, dẫn đến nguy cơ ngừng tim ở người suy thận.
Ngoài ra, người bệnh tiểu đường nên hạn chế nước cam vì hàm lượng đường fructose cao có thể làm tăng đường huyết.