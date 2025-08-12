Nước cam bổ dưỡng nên có người cố uống nhiều. Tuy nhiên, nước cam cũng giống các đồ ăn, thức uống khác phải dùng đúng. Vì vậy, người dân dùng như thế nào là có lợi nhất?

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Nước cam là thức uống giàu dinh dưỡng, được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngon và lợi ích sức khỏe. Một ly nước cam tươi (240 ml) cung cấp khoảng 112 calo, 2g chất đạm, 26g carbohydrate, 21g đường, cùng nhiều vitamin và khoáng chất.

100g quả cam có chứa: 87,6 g nước, 104 microgram carotene (một loại vitamin chống oxy hóa), 30mg vitamin C, 93mg kali, 26mg canxi, 9mg magie, 0,3g chất xơ, 4,5mg natri, 7mg Chromium, 20mg phốt pho, 0,32mg sắt, giá trị năng lượng là 48 kcal; không chứa chất béo hay cholesterol.

Đặc biệt, vitamin C và folate trong nước cam giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi ích của nước cam, bạn cần lưu ý thời điểm uống và đối tượng sử dụng để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Nước cam chứa nhiều vitamin C, folate tăng cường miễn dịch. Ảnh: PV.