Nước cam bổ dưỡng nên có người cố uống nhiều. Tuy nhiên, nước cam cũng giống các đồ ăn, thức uống khác phải dùng đúng. Vì vậy, người dân dùng như thế nào là có lợi nhất? 

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Nước cam là thức uống giàu dinh dưỡng, được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngon và lợi ích sức khỏe. Một ly nước cam tươi (240 ml) cung cấp khoảng 112 calo, 2g chất đạm, 26g carbohydrate, 21g đường, cùng nhiều vitamin và khoáng chất.

100g quả cam có chứa: 87,6 g nước, 104 microgram carotene (một loại vitamin chống oxy hóa), 30mg vitamin C, 93mg kali, 26mg canxi, 9mg magie, 0,3g chất xơ, 4,5mg natri, 7mg Chromium, 20mg phốt pho, 0,32mg sắt, giá trị năng lượng là 48 kcal; không chứa chất béo hay cholesterol.

Đặc biệt, vitamin C và folate trong nước cam giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi ích của nước cam, bạn cần lưu ý thời điểm uống và đối tượng sử dụng để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Nước cam chứa nhiều vitamin C, folate tăng cường miễn dịch. Ảnh: PV.
Xem nhanh:
  • 1. Tránh uống nước cam vào buổi tối
  • 2. Không uống khi bụng đói hoặc quá no
  • 3. Không uống ngay sau khi dùng sữa
  • 4. Ai nên hạn chế?
1. Tránh uống nước cam vào buổi tối

Uống nước cam vào buổi tối có thể gây ra nhiều vấn đề. Lượng axit trong cam không được dung hòa do nước bọt tiết ra ít khi ngủ, dễ làm mòn men răng. Ngoài ra, năng lượng từ nước cam có thể tích tụ dưới dạng chất béo, đặc biệt ở vùng bụng, dẫn đến tăng cân. Nước cam còn kích thích trí não, gây khó ngủ và tỉnh táo quá mức.

Đặc biệt, uống nước cam vào buổi tối có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận do các khoáng chất dư thừa lắng đọng, thay vì hỗ trợ điều trị như khi uống đúng thời điểm. Vì vậy, hãy ưu tiên uống nước cam vào buổi sáng hoặc giữa ngày để cơ thể hấp thụ tốt nhất.

2. Không uống khi bụng đói hoặc quá no

Uống nước cam khi bụng đói có thể gây hại cho dạ dày. Vitamin C và axit trong cam có thể tương tác với axit dạ dày, dẫn đến viêm loét hoặc khó chịu, đặc biệt nếu tiêu thụ nhiều. Ngược lại, uống nước cam ngay sau khi ăn no khiến dạ dày phải làm việc quá tải, gây tức bụng hoặc đầy hơi. Thời điểm lý tưởng để uống nước cam là 1-2 giờ sau bữa ăn, khi dạ dày đã tiêu hóa một phần thức ăn, giúp hấp thụ dưỡng chất hiệu quả mà không gây áp lực.

3. Không uống ngay sau khi dùng sữa

Kết hợp nước cam và sữa trong thời gian ngắn là điều nên tránh. Protein trong sữa có thể phản ứng với axit tartaric và vitamin C trong cam, gây rối loạn tiêu hóa, dẫn đến chướng bụng, đau bụng, thậm chí tiêu chảy. Để đảm bảo an toàn, hãy uống nước cam cách thời điểm dùng sữa ít nhất 1-2 giờ.

4. Ai nên hạn chế?

Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng hoặc viêm tuyến tụy nên hạn chế uống vì axit trong cam có thể làm trầm trọng tình trạng ợ nóng hoặc viêm loét.

Người mắc bệnh thận cần cẩn trọng do nước cam chứa lượng kali cao (473mg trong 240 ml), có thể gây tăng kali máu, dẫn đến nguy cơ ngừng tim ở người suy thận.

Ngoài ra, người bệnh tiểu đường nên hạn chế nước cam vì hàm lượng đường fructose cao có thể làm tăng đường huyết.