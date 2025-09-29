Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chế biến và du lịch, với hàng loạt cơ chế ưu đãi, cải cách thủ tục hành chính và đầu tư hạ tầng giao thông kết nối. Nhiều tập đoàn quốc tế đã đến khảo sát, đề xuất các dự án quy mô hàng tỷ USD, khẳng định vị thế của tỉnh là điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Nguyên.

Với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững sau khi hợp nhất, ưu tiên thu hút các dự án lớn trong các lĩnh vực mũi nhọn, tỉnh đã chủ động bố trí quỹ đất công nghiệp sạch, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và ban hành nhiều chính sách ưu đãi để đón dòng vốn đầu tư lớn.

Tỉnh Gia Lai tiếp các nhà đầu tư lớn tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Ảnh: Ngọc Minh

Lãnh đạo tỉnh liên tục tiếp nhà đầu tư quốc tế

Sáng 26/9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với ông Kwon Sung Taek - Chủ tịch Hiệp hội kinh tế - văn hóa Hàn Việt (KOVECA) và các đối tác đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Ông Kwon cho biết đây là lần thứ hai ông trở lại Gia Lai kể từ Hội nghị xúc tiến đầu tư tháng 8, đồng thời cam kết KOVECA sẽ làm cầu nối đưa các doanh nghiệp Hàn Quốc đến khảo sát, đầu tư tại tỉnh.

Đại diện đối tác của KOVECA, ông Kim Il Wan - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Kim Khang, bày tỏ mong muốn triển khai dự án nhà máy điện nguyên liệu Hydro và nhà máy nhiệt điện chu trình kết hợp (CCPP) quy mô 10ha, với tổng vốn đầu tư từ 500 triệu đến 2 tỷ USD. Ông đề nghị tỉnh hỗ trợ thông tin, thủ tục để xúc tiến dự án.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã làm việc với Đoàn công tác Tập đoàn CTP (Hà Lan) do tỷ phú Remon Vos - Tổng Giám đốc dẫn đầu. CTP quan tâm đến các lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, năng lượng tái tạo, logistics và nông nghiệp công nghệ cao, mong muốn tìm hiểu sâu hơn các chính sách phát triển của tỉnh để tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025, tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết ghi nhớ hợp tác cho 69 dự án, tổng vốn hơn 119.700 tỷ đồng (tương đương 4,6 tỷ USD). Trong đó, 27 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 26.300 tỷ đồng; 42 dự án ký biên bản ghi nhớ (MOU) với tổng vốn dự kiến 93.400 tỷ đồng. Các dự án trải rộng từ nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ cao đến thương mại, dịch vụ, logistics.

“Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh đang đầu tư xây dựng cảng biển Phù Mỹ với độ sâu tự nhiên 22m, đủ khả năng đón tàu trọng tải trên 200 nghìn tấn. Cảng hàng không Phù Cát cũng đang được mở rộng, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026, có thể đón máy bay thân rộng như Boeing 787 và Airbus A320. Song song đó, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dự kiến hoàn thành giai đoạn 2028-2029 sẽ rút ngắn thời gian giao thương, kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, Gia Lai xác định doanh nghiệp và nhà đầu tư là động lực phát triển. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành cùng doanh nghiệp theo phương châm “5 cùng”: Cùng lắng nghe, cùng bàn bạc, cùng thực hiện, cùng chia sẻ kết quả, cùng tháo gỡ khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên phải) tặng quà kỷ niệm cho nhà đầu tư. Ảnh: Ngọc Minh

Chính quyền tỉnh đã giao chỉ tiêu KPI đến từng sở, ban, ngành và 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh; yêu cầu chính quyền các địa phương đổi mới phương pháp quản lý từ “kiểm soát” sang “phục vụ và sáng tạo”, coi người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là “khách hàng” của cơ quan hành chính nhà nước. Cùng với đó, quán triệt tinh thần làm việc “thần tốc, không bàn lùi, chỉ bàn làm; không tiếp nhận lý do, chỉ tiếp nhận kết quả; nghĩ lớn, làm lớn”. Mọi cơ quan, đơn vị, địa phương phải áp dụng nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người - rõ việc - rõ thời hạn - rõ trách nhiệm - rõ kết quả - rõ thẩm quyền.

“Tỉnh mong các nhà đầu tư phát triển theo định hướng kinh tế xanh, tuần hoàn, thân thiện môi trường; thể hiện năng lực tài chính vững mạnh và triển khai dự án đúng cam kết, cùng chung tay với địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Minh Ngọc