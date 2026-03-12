Đêm diễn với sự góp mặt của Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly, ban nhạc Quả Dưa Hấu (Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa) và những giọng hát quen thuộc với khán giả trẻ trong hơn một thập niên qua như: Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi và Quốc Thiên.

Ca sĩ Lam Trường.

Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh hay Cẩm Ly là những cái tên gắn liền với thời hoàng kim của các bảng xếp hạng âm nhạc như giải thưởng “Làn Sóng Xanh” vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Trong khi Mỹ Linh được xem là một trong những giọng ca tiêu biểu của nhạc nhẹ Việt Nam với nhiều album và ca khúc để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức khán giả thì Lam Trường chính là “thanh xuân” của một thế hệ người nghe nhạc trẻ khi sở hữu loạt ca khúc từng khuấy đảo khắp thị trường nhạc Việt để lại dấu ấn riêng với giọng hát trầm ấm cùng phong cách thể hiện gần gũi, giàu cảm xúc.

Nữ ca sĩ cá tính nhất nhì showbiz Phương Thanh lại ghi dấu bằng chất giọng khàn đặc trưng cùng phong cách biểu diễn đầy năng lượng trong khi Cẩm Ly lại chinh phục khán giả bằng những ca khúc Pop-ballad và dân ca trữ tình mộc mạc.

Ca sĩ Cẩm Ly.

Sự xuất hiện của nhóm Quả Dưa Hấu cũng mang nhiều ý nghĩa trong hành trình gợi nhắc ký ức thanh xuân với nhiều khán giả.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ: Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi và Quốc Thiên - những người trưởng thành trong thời kỳ V-Pop bước sang giai đoạn chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ hơn cũng được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người nghe. Các ca khúc của họ từng gắn bó với đời sống âm nhạc của giới trẻ trong suốt hơn một thập kỷ qua từ những bản ballad được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đến các sản phẩm Pop hiện đại.

Trong chương trình, các bài hát quen thuộc sẽ được phối khí và dàn dựng trong một concept sân khấu hiện đại, đồng thời kết hợp những màn hợp tác lần đầu giữa các nghệ sĩ. Nhiều tiết mục sẽ được thể hiện dưới dạng song ca giữa hai thế hệ, “mashup” các bản “hit” của nhiều thời kỳ hoặc kết hợp giữa những phong cách âm nhạc khác nhau tạo nên màu sắc mới nhưng vẫn giữ trọn cảm xúc của các ca khúc đã đi cùng năm tháng.

Là người đảm nhận phần âm nhạc, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho biết live-concert Vé về thanh xuân sẽ không chỉ tái hiện các bản “hit” quen thuộc mà còn mang đến những bản phối hoàn toàn mới. Ở đó, các ca khúc gắn với ký ức của thế hệ 8X, 9X sẽ được làm mới theo nhiều phong cách khác nhau như: Pop, R&B, chill, synthwave hay acoustic. Anh tin sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và tinh thần hoài niệm sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới lạ.

Tổng đạo diễn, nhà sản xuất và dàn sao tham gia chương trình ''Vé về thanh xuân''.

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường - người từng thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn tiết lộ lần này sẽ hướng tới việc biến Vé về thanh xuân thành một hành trình ký ức bằng âm nhạc. Đồng hành cùng êkíp sáng tạo là nhà sản xuất Võ Văn Tâm, phụ trách tổng thể khâu tổ chức và sản xuất đảm bảo quy mô tổ chức, chất lượng chuyên môn và tính đồng bộ của một đại nhạc hội lớn.

Ban tổ chức tiết lộ chương trình được đầu tư quy mô lớn với hệ thống âm thanh, ánh sáng và thiết kế sân khấu hiện đại. Không gian biểu diễn được xây dựng theo ý tưởng như một “cỗ máy ký ức”, nơi các lớp hình ảnh LED, visual kể chuyện và hiệu ứng ánh sáng được kết hợp nhằm dẫn dắt khán giả đi qua nhiều giai đoạn âm nhạc khác nhau.

Chương trình hướng tới việc tái hiện một phần ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ khán giả. Với ý nghĩa đó, Vé về thanh xuân không chỉ giúp khán giả nhớ về những năm tháng đẹp đẽ nhất đời người mà còn cho thấy thanh xuân không mất đi chỉ là chúng ta cần một tấm vé để trở lại.

Đỗ Lê

Ảnh: BTC