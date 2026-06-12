Bộ sưu tập độc đáo này và dòng sữa tươi thượng hạng sẽ chính thức được giới thiệu tại Mộc Châu Creamery Pop-up Event - AEON Mall Long Biên vào cuối tuần này (13 - 14/6/2026).

Khi dòng sữa “di sản” được đánh thức bằng tư duy pha chế hiện đại

Bằng cách nắm bắt gu thưởng thức hiện đại của giới trẻ, Cẩm nang "Vị hè" của Mộc Châu Creamery đã thổi một làn gió mới vào nghệ thuật pha chế, biến những nguyên liệu truyền thống thành các món hè sáng tạo.

Đặc biệt, bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ những món ngon truyền đời của ẩm thực Việt như mắc khén Tây Bắc đặc trưng, nếp Tú Lệ dẻo thơm hay thính gạo rang mộc mạc. Khi hòa quyện cùng dòng sữa “di sản” từ Mộc Châu Creamery, những hương vị tưởng chừng đã quen thuộc ấy bỗng chốc trở nên trẻ trung, mới mẻ và tinh tế.

Chất sữa tươi thanh béo Mộc Châu Creamery góp phần tạo nên những thức quà giải nhiệt thanh mát, nâng tầm trải nghiệm vị giác ngày hè

Gây ấn tượng ban đầu có thể kể đến món “Café và Matcha kem thính gạo rang”, thức quà mộc mạc của ký ức gian bếp Việt, nay được kết hợp cùng kem mịn nhẹ làm từ sữa tươi Mộc Châu Creamery trên nền cà phê hoặc matcha. Sự giao thoa này góp phần làm dịu vị đắng đậm của cà phê hay cân bằng nét chát thanh của trà xanh, tạo nên một hậu vị kéo dài dễ chịu.

Tiếp nối hành trình vị giác là ly “Cafe sữa tươi mắc khén” đầy bất ngờ. Lần đầu tiên, một loại gia vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc vốn thường xuất hiện trong các món ăn nóng, lại được đưa vào ly cà phê sữa đá ngày hè. Chất thanh béo thượng hạng Mộc Châu Creamery tạo thành khoảng đệm hoàn hảo để hương vị ấm áp của mắc khén, quế và hồi lan tỏa nhẹ nhàng ở hậu vị, mang lại trải nghiệm đầy phá cách cho người thưởng thức.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập “Vị hè” còn mang đến những món tráng miệng mới lạ như Panna cotta kỷ tử táo đỏ; Cơm nếp Tú Lệ & Sữa chua sầu dừa,....

Sự kết hợp độc đáo này là minh chứng rõ nét cho tính đa dạng và linh hoạt của dòng sữa thượng hạng Mộc Châu Creamery. Những hộp sữa quen thuộc nay trở thành nguyên liệu cao cấp, nâng tầm cho những thức quà giải nhiệt mùa hè. Cốt lõi làm nên sự thành công này chính là chất lượng sữa tươi ngậy béo tự nhiên, ra đời từ vành đai vàng thảo nguyên Mộc Châu, nơi có khí hậu quanh năm mát mẻ và nguồn cỏ tươi dồi dào.

Đặc biệt, để giới trẻ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm những hương vị độc bản này, Mộc Châu Creamery đã bật mí chương trình đổi quà cực hời. Khách hàng chỉ cần mang 10 vỏ hộp sữa cũ đã qua sử dụng hoặc mang hóa đơn mua sản phẩm Mộc Châu Creamery trị giá từ 200.000 đồng tại AEON Mall đến sự kiện là có thể thưởng thức ngay các món uống sáng tạo trong bộ sưu tập.

Khơi dậy tình yêu di sản và lưu giữ khoảnh khắc mùa hè tại Mộc Châu Creamery Pop-up Event

Không chỉ dừng lại trên những trang cẩm nang, "Vị hè" sẽ sẵn sàng để người tiêu dùng thưởng thức tại không gian Mộc Châu Creamery Pop-up Event tại AEON Mall Long Biên vào ngày 13 và 14/6/2026. Thương hiệu hứa hẹn sẽ mang hơi thở của thảo nguyên và nghệ thuật truyền thống vào giữa lòng trung tâm thương mại, giúp khách tham quan có thể chạm vào “di sản” bằng thị giác, thính giác và vị giác theo cách tinh tế nhất.

Phối cảnh không gian trải nghiệm đa giác quan Mộc Châu Creamery Pop-up Event

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, Mộc Châu Creamery Pop-up Event chính là cách thương hiệu đưa những giá trị nguyên bản, những nếp sống truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, biến chúng thành một phần hơi thở của nhịp sống đương đại thông qua những trải nghiệm vui tươi, trẻ trung.

Để lan tỏa năng lượng tích cực này, ban tổ chức đã thiết kế hàng loạt trạm tương tác độc đáo thu hút giới trẻ. Tại Trạm Photobooth, khách hàng có thể lưu lại những khoảnh khắc mùa hè rực rỡ và nhận ngay những tấm ảnh in lấy liền độc quyền. Bên cạnh đó, Trạm Gắp thú và Trạm Thông tin lại biến hành trình tìm hiểu di sản thành một trò chơi sống động. Khách tham quan có thể tham gia các mini game để nhận ngay voucher trị giá 50.000 đồng hoặc sử dụng hóa đơn và vỏ hộp sữa cũ để tham gia gắp thú cực kỳ đáng yêu.

Đặc biệt, trong Khung giờ 10:00 đến 11:00 của mỗi ngày sự kiện, Mộc Châu Creamery sẽ dành tặng 100 ly thức uống sáng tạo miễn phí cho những vị khách đến sớm nhất. Ngoài ra, Minigame Vào bếp cùng “Vị hè” đã chính thức được kích hoạt trên Fanpage từ ngày 7/6. Cuộc thi hứa hẹn khuấy đảo cộng đồng mạng với giải thưởng trị giá lên tới 10 triệu đồng.

Mộc Châu Creamery Pop-up Event không chỉ là một tọa độ trải nghiệm cuối tuần, mà còn là sự tôn vinh dành cho những thức quà bản địa và dòng sữa “di sản” Mộc Châu qua lăng kính đương đại. Sự kiện hứa hẹn mang đến một không gian trải nghiệm đa giác quan "Vị hè" không thể bỏ lỡ cho các gia đình và giới trẻ Thủ đô.

Lệ Thanh