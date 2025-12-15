Mới đây, đoạn video nam thanh niên một tay cầm ô đi xe máy tông thẳng vào đầu ô tô đối diện được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi giật mình về độ nguy hiểm của hành vi này.

(Nguồn video: GTVM)

Tình huống được cho là xảy ra vào trưa ngày 13/12 tại một con ngõ ở Hà Nội. Theo hình ảnh do camera nhà dân ghi lại, nam thanh niên vừa điều khiển xe máy vừa cầm ô, di chuyển với tốc độ khá nhanh trong ngõ hẹp.

Chỉ trong chớp mắt, chiếc ô che khuất tầm nhìn, đồng thời khiến việc giữ thăng bằng và điều khiển tay lái gặp khó khăn, dẫn đến cú tông trực diện vào ô tô VinFast VF 5 đang đi ngược chiều. Vụ va chạm khiến nam thanh niên bị thương ở chân, hai phương tiện đều hư hỏng khá nặng ở phần đầu xe.

Thực tế, việc sử dụng ô khi đi xe máy không phải là hình ảnh hiếm gặp, đặc biệt vào những ngày nắng gắt hoặc mưa lớn. Tuy nhiên, đây là hành vi tiềm ẩn rủi ro rất cao.

Khi cầm ô, người điều khiển xe máy chỉ còn một tay giữ lái, khả năng xử lý các tình huống bất ngờ bị giảm đáng kể. Chưa kể, ô dù có diện tích lớn, dễ bị gió hất mạnh, khiến xe mất thăng bằng, đặc biệt khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc gặp xe lớn chạy ngược chiều.

Cầm theo ô (dù) khi đi xe máy tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, đồng thời có thể bị phạt nặng. Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Không chỉ vậy, ô che còn làm hạn chế tầm quan sát của người lái, khiến việc phán đoán khoảng cách, hướng di chuyển của các phương tiện khác trở nên khó khăn hơn. Trong điều kiện giao thông đông đúc, chỉ một cú đánh lái chậm hoặc xử lý thiếu chính xác cũng đủ dẫn đến va chạm.

Đáng lo ngại hơn, nhiều người vẫn chủ quan cho rằng quãng đường ngắn hoặc tốc độ chậm sẽ an toàn. Thực tế, tai nạn giao thông thường xảy ra rất nhanh, không cho người trong cuộc cơ hội sửa sai. Một hành động tưởng như tiện lợi lại có thể trở thành mối nguy cho chính bản thân và những người xung quanh.

Việc sử dụng ô (dù) khi điều khiển mô tô, xe máy không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông mà còn bị nghiêm cấm và có thể bị phạt nặng.

Cụ thể, điểm c, khoản 2, Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được sử dụng ô, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính;...

Với hành vi điều khiển mô tô, xe gắn máy sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác... sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng. Với hành vi chở người ở phía sau sử dụng ô (dù), người điều khiển mô tô, xe gắn máy cũng bị phạt 200-400 nghìn đồng, theo Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn trực tiếp sử dụng ô (dù) hoặc chở theo người ngồi phía sau sử dụng ô (dù) gây tai nạn giao thông còn bị phạt 10-14 triệu đồng theo điểm b, khoản 10, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đồng thời bị trừ 10 điểm trên GPLX.

