Tỉnh Lâm Đồng tạm cấm tất cả phương tiện lưu thông qua quốc lộ 28 cho đến khi có thông báo mới do mặt đường sạt lở, nguy cơ đứt gãy nền đường nghiêm trọng.

Quốc lộ 28 đoạn giáp ranh xã Phúc Thọ Lâm Hà và Tà Đùng xuất hiện tình trạng sụt lún. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Sáng 30/10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cấm phương tiện lưu thông trên đoạn quốc lộ 28 sạt lở qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, từ 18h cùng ngày cho đến khi có thông báo mới.

Thời gian qua, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa kéo dài từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10, đoạn Km136+800 – Km136+900 quốc lộ 28 xảy ra sạt lở, sụt lún, có nguy cơ đứt gãy và chia cắt giao thông.

Tại khu vực này, vị trí lún sâu nhất khoảng 35cm, với nhiều vết nứt (rộng từ 0,2 - 0,5m) dọc theo nền đường. Tường chắn taluy âm bị đẩy ngang khoảng 20cm, với vết nứt dài 15m và rộng 5cm tại chân móng.

Nền đường bị nứt kéo dài trên quốc lộ 28. Ảnh: Đoàn Ngọc

Trong thời gian tạm cấm đường, cơ quan chức năng sẽ phân luồng giao thông cho các phương tiện di chuyển giữa Gia Nghĩa - Đà Lạt và ngược lại.

Phương tiện di chuyển theo hướng Gia Nghĩa - Quảng Khê sẽ theo quốc lộ 28 đến Km181+560, rẽ vào đường Thủy điện Đồng Nai 4, tiếp tục đến ĐT.725 (Km132+000) ra quốc lộ 20 để đến Đà Lạt và ngược lại.

Phương tiện đi từ Gia Nghĩa - Quảng Sơn sẽ theo quốc lộ 28 đến Km257+230, rẽ vào tỉnh lộ 4B đến quốc lộ 27 (Km84+400), rồi tiếp tục di chuyển ra quốc lộ 20 hoặc theo ĐT.722 đến Đà Lạt và ngược lại.