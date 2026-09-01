Ngày 23/9, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sạt lở đất đá tại Km50-Km51 Quốc lộ 28.

Theo đó, mưa lớn kéo dài khiến taluy dương bị sạt lở, hàng trăm khối đất đá tràn xuống, phủ kín mặt đường. Taluy âm cũng tiếp tục sạt lở, có nguy cơ ăn sâu vào nền đường.

Đáng chú ý, vị trí này nằm trên đoạn Quốc lộ 28 đang được thi công khắc phục hậu quả vụ sạt lở xảy ra trong mùa mưa năm 2025.

Đất đá sạt lở, tràn xuống mặt đường Quốc lộ 28. Ảnh: N.X

Sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Sơn Điền cử lực lượng đến kiểm tra, đánh giá tình hình và xây dựng phương án xử lý. Tuy nhiên, do lượng đất đá sạt xuống lớn, thời tiết tiếp tục có mưa nên việc khắc phục chưa thể triển khai.

Để đảm bảo an toàn, UBND xã Sơn Điền giao Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã dựng biển cảnh báo, chốt chặn hai đầu khu vực sạt lở, đồng thời hướng dẫn người dân lưu thông theo hướng khác.

“Hiện Công an xã đã báo cáo vụ việc với Công an tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo công an các địa phương phối hợp điều tiết giao thông trên Quốc lộ 28, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện”, ông Nhuần cho biết.

Quốc lộ 28 là tuyến đường huyết mạch kết nối Quốc lộ 20 tại xã Di Linh, đi qua xã Sơn Điền, đoạn đèo Gia Bắc, sau đó nối với xã Bắc Bình và phường Phan Thiết, ra Quốc lộ 1A. Đây là tuyến có lưu lượng phương tiện qua lại lớn.

Nhiều khu vực sạt lở, ngập lụt

Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều khu vực tại ở tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở, ngập lụt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và đời sống người dân.

Mưa lớn gây sạt lở tại xã Phan Rí Cửa. Ảnh: Trần Thăng

Tại đường Nguyễn Thông, phường Phú Thủy, nước từ đồi cao cuốn cát đỏ tràn xuống phủ kín mặt đường, khiến nhiều xe máy trượt ngã khi qua khu vực.

Tại xóm Tân Phú, xã Phan Rí Cửa xảy ra sạt lở đất dài khoảng 40m nhưng may mắn không gây thiệt hại về người và tài sản do khu vực không có cư dân sinh sống.

Cát đỏ tràn xuống đường. Ảnh: TN

Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Thủy khắc phục cát đỏ tràn xuống đường. Ảnh: Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận

Trong khi đó, tại xã Hàm Liêm, chính quyền địa phương đã túc trực, căng dây cảnh báo và hỗ trợ người dân di chuyển tài sản khỏi vùng nguy cơ ngập khi mực nước các suối dâng cao, có nguy cơ tràn vào nhà.

Tại xã Bảo Lâm 3, cống ngầm trên Quốc lộ 55 ngập sâu hơn 1m, gây chia cắt giao thông. Lực lượng chức năng được huy động trực 24/24 để điều tiết, hướng dẫn phương tiện đi các tuyến đường khác nhằm đảm bảo an toàn.