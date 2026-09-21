Sáng 21/9, một lượng lớn đất đá từ đèo Đại Ninh (xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ đổ xuống mặt đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đất đá trên đèo Đại Ninh (xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng) sạt lở xuống Quốc lộ 28B. Ảnh: N.X

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 2h cùng ngày trên Quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh. Đất đá từ taluy dương tràn xuống, chiếm khoảng một nửa mặt đường.

Điểm sạt lở nằm cách Nhà máy thủy điện Đại Ninh khoảng 500m, thuộc đoạn đường có độ dốc lớn và khúc cua hạn chế tầm nhìn. Đây là khu vực có lượng phương tiện lưu thông đông.

Tài xế đặt cảnh báo từ xa tại khu vực sạt lở trên đèo Đại Ninh. Ảnh: N.X

Ông Sang, tài xế có mặt tại hiện trường cho biết khi phát hiện đất đá tràn xuống mặt đường, nhiều tài xế đã chủ động tìm vật dụng để đặt cảnh báo khu vực nguy hiểm.

“Khu vực này nằm ngay khúc cua, tầm nhìn bị hạn chế, nhất là với những tài xế không quen đường hoặc lưu thông vào ban đêm”, ông Sang nói.

Nhận được tin báo, Công an xã Phan Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua phần đường còn lại.

Lực lượng chức năng cũng huy động xe chuyên dụng để thu dọn đất đá, khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông trên tuyến được thông suốt và an toàn.

Lực lượng chức năng có mặt phân luồng giao thông tại khu vực bị sạt lở. Ảnh: N.X

Đoạn qua đèo Đại Ninh dài hơn 10km, nằm trên Quốc lộ 28B, tuyến nối Phan Thiết - Đà Lạt, có địa hình đồi núi, nhiều dốc cao và khúc cua liên tiếp. Hiện tuyến này đang được nâng cấp, mở rộng với tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng.