Người đi xe máy "dễ thở" với phương án mới

Trước đó, khi thông tin về việc tiến tới hạn chế, cấm xe máy xăng tại khu vực Vành đai 1 được nhắc tới, không ít người dân bày tỏ tâm lý lo lắng vì phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể làm đảo lộn sinh hoạt và công việc hàng ngày.

Tuy nhiên, với phương án mới TP Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy chạy xăng theo giờ tại 11 tuyến phố phường Hoàn Kiếm, bao quanh các tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ từ 1/7, nhiều người cho rằng cách làm này đã “mềm” và thực tế hơn.

Ông Lê Văn Long (65 tuổi, làm nghề tự do, sống trên phố Điện Biên Phủ, Hà Nội) cho biết, dù đã nghỉ hưu, ông vẫn nhận chạy xe, đưa đón trẻ cho gia đình hàng xóm trong khu phố để có thêm thu nhập và duy trì nhịp sinh hoạt hàng ngày. Tuyến đường từ nhà ông đến Trường Tiểu học Đại Yên (phố Đội Cấn) không xa, nhưng lại nằm trong khu vực Vành đai 1.

Chính vì vậy, khi xuất hiện thông tin cấm từ ngày 1/7, ông Long từng tính đến phương án bán chiếc Honda Lead đời 2020 đang sử dụng để chuyển sang xe máy điện, nhằm không làm gián đoạn công việc.

“Tôi và các con đã bàn nhau chuyện đổi xe, phân vân giữa các hãng như VinFast, Yadea..., thậm chí tính mua sớm để kịp thích ứng với quy định mới”, ông kể.

Tuy nhiên, khi thành phố công bố lộ trình thí điểm theo từng khu vực, trước mắt triển khai tại quận Hoàn Kiếm, ông Long cho biết tâm lý đã “dễ thở” hơn. Việc chưa áp dụng đồng loạt giúp gia đình ông có thêm thời gian cân nhắc, tìm hiểu kỹ về các dòng xe điện, cũng như lựa chọn mức giá phù hợp.

“Không phải chuyển đổi gấp nên sinh hoạt cũng không bị xáo trộn như lo ngại ban đầu. Gia đình tôi sẽ tính toán kỹ hơn, có thể chuyển dần từng xe một”, ông nói, đồng thời cho rằng về lâu dài, việc hạn chế xe máy xăng vẫn là xu hướng khó tránh khi thành phố mở rộng phạm vi áp dụng trên toàn tuyến Vành đai 1.

Sơ đồ vị trí các tuyền đường thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ từ 1/7 tới.

Chị Trần Thu Hà (28 tuổi), làm việc tại một công ty truyền thông trên phố Tràng Tiền, hiện sống tại chung cư mini ở phố Đội Cấn. Chị cho biết, mỗi ngày chị đi làm bằng xe máy Yamaha Janus, theo lộ trình Đội Cấn - Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng-Tràng Tiền, mất khoảng hơn 20 phút.

"Khi nghe tin cấm xe máy xăng từ 1/7, tôi và chồng thực sự phải tính toán khá kĩ vì nếu phải đổi sang xe điện ngay thì chi phí khá lớn, chưa kể việc sạc pin ở khu chung cư cũng bất tiện”, chị Hà chia sẻ.

Sau khi phương án thí điểm được công bố, tuyến đường chị đi chỉ bị cấm ở phố Tràng Tiền theo khung giờ nên chị khá vui vì chưa phải thay đổi ngay mà có thời gian để nghe ngóng và chuyển đổi dần cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thương (một tiểu thương bán hàng ăn trên phố Hàng Buồm) lại không giấu được nỗi lo doanh số bán hàng sẽ giảm khi quy định cấm xe máy xăng theo giờ trên tuyến phố này sắp tới.

Chia sẻ với VietNamNet, bà Thương cho rằng phạm vi thí điểm hiện nay, một số đường trùng với khu phố đi bộ, nơi vốn đã hạn chế phương tiện vào cuối tuần. Tuy nhiên, với các tuyến như Hàng Buồm, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Mã Mây…, không nằm trong không gian đi bộ, lại có đặc thù ngõ nhỏ, mật độ dân cư cao, xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là “cần câu cơm” của nhiều hộ gia đình.

Theo bà, việc hạn chế phương tiện vào đúng dịp cuối tuần, thời điểm du lịch và buôn bán sôi động nhất, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của bà.

“Bình thường khách quen của quán tôi hay các cửa hàng xung quanh đều đi xe máy, tiện tạt vào ăn uống rồi đi ngay. Shipper cũng vậy, ngày nào cũng vài chục lượt vào lấy đơn tỏa đi khắp các phố. Nếu bị hạn chế xe máy, cả khách lẫn shipper đều ngại vào, đơn hàng có thể giảm rõ rệt”, bà Thương nói.

Giải pháp mềm giúp người dân từng bước chuyển sang xe điện



Ở góc nhìn chuyên gia, TS Khương Kim Tạo - Nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá việc lựa chọn thí điểm tại Hoàn Kiếm cho thấy cách tiếp cận thận trọng của thành phố, nhằm “đi từng bước, rút kinh nghiệm trước khi mở rộng ra các địa bàn khác”. Theo ông, đây là hướng đi hợp lý trong bối cảnh chính sách còn mới và tác động lớn tới đời sống đô thị.

Tuy nhiên, ông Tạo cũng bày tỏ băn khoăn: “Nếu đã xác định mục tiêu giảm phát thải, thì không nên chỉ dừng ở xe máy xăng mà cần thí điểm cấm luôn ô tô chạy xăng dầu để đánh giá đầy đủ tác động”, ông nói.

Vị chuyên gia cho biết, trong 11 tuyến phố được công bố sẽ thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ thì có 3 tuyến phố chính nằm trong không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, bao gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, và Lê Thái Tổ.

Các tuyến phố này từ 19h tối thứ 6 đến hết Chủ nhật đã là phố đi bộ, xe máy không vào được. Nên nếu thí điểm thêm theo giờ thì chủ yếu là mở rộng thời gian kiểm soát, không phải thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt, kinh doanh của các hộ dân sống ở đây.

Bên cạnh đó, khung giờ cấm đưa ra không trùng thời điểm đi làm của khối công chức, văn phòng, nên khi đánh giá mức độ ảnh hưởng, kết quả sẽ chưa thực sự toàn diện.

Nếu triển khai thuận lợi, cần tính toán mở rộng dần cả về phạm vi lẫn thời gian áp dụng trong ngày thường, thay vì chỉ giới hạn ở một số khung giờ nhất định.

“Điều tôi còn trăn trở là trong cùng một khung giờ, xe máy chạy xăng bị cấm nhưng ô tô chạy xăng dầu vẫn lưu thông bình thường. Nếu đã là khu vực phát thải thấp, các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng nên được xem xét hạn chế tương tự”, ông Tạo nhấn mạnh.

Theo TS Khương Kim Tạo, việc thí điểm trong phạm vi một phường và giới hạn theo khung giờ cũng có thể xem là một giải pháp “mềm”, giúp người dân có thời gian thích nghi. Đây không chỉ là bước thử nghiệm chính sách, mà còn là cách tạo điều kiện để người dân từng bước điều chỉnh thói quen đi lại, cân nhắc chuyển đổi phương tiện phù hợp, trước khi tiến tới những thay đổi rộng hơn trong tương lai.

