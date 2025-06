XEM CLIP:

Hiện Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an phường An Lạc, quận Bình Tân để làm rõ về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Đoạn quay của camera hành trình của ô tô lưu thông cùng chiều cho thấy, xe Jeep lưu thông tốc độ cao trên đường Kinh Dương Vương theo hướng Phú Lâm đi vòng xoay An Lạc.

Xe Jeep lao tốc độ nhanh, cắt mặt xe cùng chiều, sau đó ít giây gây ra vụ tai nạn. Ảnh: Cắt từ clip

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.H.

Khi chạy đến đoạn gần ngã ba Sinco, phường An Lạc, quận Bình Tân, xe Jeep bất ngờ lệch tay lái, húc đổ lan can phân cách, lao sang làn đường đối diện gây ra vụ tai nạn khiến mẹ con bà B.T.C. (72 tuổi) và N.T.T. (49 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình) tử vong.

Ngày 16/6 Công an TPHCM đã đưa tài xế điều khiển xe Jeep là Nguyễn Bảo Hoàng (31 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) về làm việc.