Theo số liệu tổng hợp ở TP Vinh (Nghệ An), sau hơn 2 tháng vận hành 600 camera tại 191 điểm giám sát, lực lượng chức năng đã xử phạt nguội 1.903 trường hợp (1.831 trường hợp ô tô; 72 trường hợp xe mô tô) vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, từ hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ 7 vụ việc, xử lý 22 trường hợp vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, lạng lách đánh võng, không gắn biển kiểm soát...; phát hiện và xử lý 40 vụ việc, bắt giữ và xử lý 46 đối tượng liên quan đến các tội danh như cướp giật, trộm cắp tài sản, vận chuyển hàng cấm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích.

Hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại 191 điểm trên địa bàn TP Vinh.

Trước đó, ngày 22/1, hơn 600 camera tại 191 điểm ở TP Vinh chính thức vận hành. Hệ thống camera trải đều rộng khắp trên địa bàn TP Vinh, tập trung tại các nút giao thông quan trọng như vòng xuyến, ngã ba, ngã tư trên các tuyến đường chính nội đô, các tuyến giao thông huyết mạch và các khu vực trọng yếu khác.

Hệ thống camera giám sát và hệ thống quản trị phần mềm, dữ liệu đều tích hợp, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhận diện tìm kiếm thông minh, phù hợp với xu hướng công nghệ 4.0.

Toàn bộ camera sẽ truyền tín hiệu qua mạng cáp quang trực tiếp từ các điểm về 3 trung tâm, gồm: Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh, Trung tâm giám sát Công an TP Vinh, Trung tâm giám sát Phòng CSGT Công an tỉnh để xử lý, đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.