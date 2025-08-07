Đây được xem là bước đột phá ngoại giao quan trọng nhằm ngăn chặn giao tranh tái diễn dọc theo biên giới chung giữa hai nước.

Theo tờ Khmer Times, cuộc họp do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và Đại tướng Nattaphon Nakphanit, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đồng chủ trì. Kết thúc phiên họp, hai bên đã ký kết một thỏa thuận 13 điểm nhằm chấm dứt tình trạng thù địch và tránh khiêu khích dọc theo toàn bộ biên giới.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Seiha (trái) và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Nattaphon Nakphanit. Ảnh: Khmer Times

Trọng tâm của thỏa thuận là cam kết chắc chắn về một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, bao gồm chấm dứt mọi hình thức tấn công dù là quân sự hoặc các hình thức khác nhằm vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự và các mục tiêu quân sự. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 0h ngày 29/7 yêu cầu cả hai bên dừng triển khai quân đội và kiềm chế mọi hoạt động di chuyển hoặc tiếp viện có thể làm gia tăng căng thẳng.

Biên bản cuộc họp ghi rõ "không được phép tiến quân, tuần tra hoặc xâm nhập trên không vượt qua các giới tuyến hiện tại, đồng thời phải tránh hoàn toàn mọi hình thức khiêu khích có thể làm leo thang tình hình”.

Ngoài ra, Campuchia và Thái Lan cam kết không xây dựng hoặc nâng cấp bất kỳ công sự quân sự nào vượt quá vị trí hiện tại, đồng thời tái khẳng định cam kết tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt trong việc đối xử với các binh sĩ bị bắt.

Thỏa thuận chú trọng tới việc bảo vệ dân thường và đối xử nhân đạo với tù binh. Cả hai nước đồng ý không bao giờ sử dụng vũ lực chống lại dân thường hoặc các công trình dân sự cũng như tuân thủ Công ước Geneva liên quan tới tù binh. Lính bị bắt sẽ được đối xử tôn trọng, được chăm sóc y tế và hồi hương theo luật pháp quốc tế sau khi giao tranh kết thúc. Hai bên còn cam kết hợp tác trong việc tìm kiếm và hồi hương hài cốt những người đã khuất mà không vi phạm biên giới.

Để ngăn ngừa hiểu lầm hoặc bùng phát căng thẳng, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi trực tiếp giữa chỉ huy quân sự các cấp. Các Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) sẽ họp lại trong vòng 2 tuần để tiếp tục thảo luận và duy trì sự phối hợp ở cấp địa phương.

Đặc biệt, hai nước cam kết không phát tán thông tin sai lệch hoặc kích động trên các phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền đạt trung thực việc thúc đẩy hòa bình và giảm bớt lo lắng cho người dân.

Để đảm bảo lệnh ngừng bắn được duy trì, Campuchia và Thái Lan tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc thành lập một nhóm quan sát viên ASEAN do Malaysia dẫn đầu để giám sát và xác minh tình hình thực địa.

Trong thời gian thành lập nhóm quan sát viên ASEAN, Campuchia và Thái Lan sẽ xây dựng các Nhóm quan sát viên lâm thời (IOT) bao gồm các tùy viên quốc phòng từ những nước thành viên ASEAN đã được công nhận tại mỗi nước. Các quan sát viên này do tùy viên quốc phòng Malaysia dẫn đầu sẽ hoạt động độc lập và không vượt biên giới, báo cáo trực tiếp cho GBC thông qua các kênh quân sự quốc gia.

Cả hai bên cũng nhất trí tổ chức cuộc họp GBC tiếp theo trong vòng một tháng kể từ ngày 7/8. Nếu tình hình thay đổi, một phiên họp khẩn cấp sẽ được triệu tập ngay lập tức để xem xét lệnh ngừng bắn và tình hình an ninh khu vực.