Ngày 8/9, bác sĩ chuyên khoa 2 Dư Tuấn Quy – Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 cảnh báo, lượng bệnh nhi nhập viện vì não mô cầu có xu hướng gia tăng khi học sinh quay trở lại trường lớp, đặc biệt trong bối cảnh TPHCM đang vào mùa mưa. Đây là yếu tố thuận lợi cho vi khuẩn não mô cầu phát triển và lây lan trên các đối tượng có hệ miễn dịch yếu.

Con nguy kịch nhưng mẹ không cho bác sĩ… dùng kháng sinh

Bệnh nhi tên N.N.Y., nhà ở tỉnh Vĩnh Long, nhập viện trong bệnh cảnh sốt cao trên 39 độ C, ho, sổ mũi, ộc sữa.

Khi nhập Bệnh viện Nhi Đồng 1, các xét nghiệm và chẩn đoán cận lâm sàng cho thấy bé Y. bị viêm phổi, nhiễm trùng máu do não mô cầu.

Điều đáng nói, lúc bác sĩ tư vấn và giải thích về bệnh tình cũng như hướng điều trị cho bệnh nhi, mẹ của bé Y. không muốn con mình dùng thuốc kháng sinh.

Bé 3 tháng tuổi bị não mô cầu được bác sĩ Dư Tuấn Quy thăm khám. Ảnh: Thanh Huyền

Ba của bệnh nhi cũng nói từ lúc con sinh ra tới giờ, dù có viêm hô hấp, bệnh cỡ nào thì đi khám mẹ cũng yêu cầu không được dùng kháng sinh cho bé.

“Tôi đã phải thuyết phục rất lâu và nói rằng với bệnh não mô cầu diễn tiến nhiễm trùng máu, nếu mẹ vẫn không đồng ý điều trị kháng sinh cho con thì tính mạng bé sẽ bị đe doạ. Đến lúc này, mẹ bé mới miễn cưỡng chấp nhận”, bác sĩ Dư Tuấn Quy chia sẻ.

Sau khi điều trị kháng sinh đặc hiệu theo phác đồ đủ liều, bệnh nhi đã hồi phục và thoát khỏi cơn nguy hiểm. Bé Y. có anh trai đang tuổi thanh thiếu niên, bác sĩ cho rằng người anh có thể là người lành mang trùng khi tới trường lớp, về nhà lây cho bé.

Nổi tử ban nhưng cố nhịn, nhập viện mới biết viêm màng não do não mô cầu

Trước ca của bé Y., bác sĩ Dư Tuấn Quy cũng tiếp nhận một trường hợp bé trai tên H.T.T.Đ., 14 tuổi, ngụ tại P. Tam Bình, TPHCM.

Bé này ngoài đi học thì còn thường xuyên phụ mẹ bán hàng ở ngoài chợ. Môi trường công cộng đông đúc, điều kiện vệ sinh không tốt là một trong những nguy cơ lây nhiễm bệnh não mô cầu.

Đ. sốt cao và nổi tử ban trên da ngay từ ngày đầu tiên nhưng vẫn cố chịu đựng, tới lúc nhập viện đã là 3 ngày sau khi bệnh khởi phát. Kết quả xét nghiệm dịch não tủy cho thấy Đ. bị não mô cầu gây viêm màng não.

Vết tử ban do não mô cầu trên chân của nam thiếu niên H.T.T.Đ., 14 tuổi. Ảnh: BSCC

Tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, gần đây nhất đã ghi nhận 2 ca não mô cầu.

Đó là một bé trai 5 tuổi, quê ở Cần Thơ và bé gái 9 tháng tuổi, quê ở Đồng Tháp. Cả hai trường hợp này có biểu hiện rất dễ nhầm với các bệnh lý thông thường là sốt, đừ. Thế nhưng xét nghiệm dịch não tủy thì đều bị viêm màng não do não mô cầu.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, các phụ huynh cần lưu ý phòng bệnh não mô cầu cho con bằng cách tiêm vắc xin, tránh để trẻ lui tới nơi đông người, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ. Trời mưa nhiều, độ ẩm không khí cao cũng là yếu tố nguy cơ cho vi khuẩn não mô cầu phát triển. Nếu thấy trẻ sốt cao khó hạ, cha mẹ nên đưa đi khám sớm kẻo lỡ thời gian vàng điều trị bệnh. Hoặc trong nhà có người bị não mô cầu, các thành viên tiếp xúc gần (F1) sẽ được uống liều kháng sinh dự phòng để hạn chế lây nhiễm bệnh.

Theo báo cáo giám sát của Bộ Y tế, từ tuần 1 đến tuần 14 năm 2026, cả nước ghi nhận số ca mắc não mô cầu tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025 (có 4 trường hợp tử vong). Trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tới 46% tổng số ca bệnh.















