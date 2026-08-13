Ngày 10/8, Bệnh viện Đa khoa số 1 Bắc Ninh tiếp nhận cấp cứu người đàn ông 47 tuổi trong tình trạng vùng kín bầm tím, đau đớn.

Buổi trưa cùng ngày, ông gặp tai nạn phòng the trong lúc quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, do vết bầm ban đầu chưa lớn và tâm lý e ngại, ông không đến bệnh viện mà tự theo dõi tại nhà.

Đến chiều tối, vùng kín sưng nề nhanh, bầm tím chuyển sang màu tím đen, kèm đau tức dữ dội. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị gãy dương vật, tức vỡ vật hang.

Bác sĩ mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

ThS.BS Hoàng Văn Chúc, Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa số 1 Bắc Ninh cho biết máu thoát ra từ vị trí vật hang bị rách tạo thành khối tụ máu lớn. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ nhiễm trùng, xơ hóa mô, cong biến dạng dương vật, đau khi cương hoặc rối loạn cương.

Sau các xét nghiệm cần thiết, khoảng 18h cùng ngày, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu. Trong mổ, bác sĩ phát hiện tổn thương phức tạp khi cả hai vật hang đều bị rách lớn, cân trắng hai bên rách nham nhở, bên trong có nhiều máu cục.

Ê-kíp phẫu thuật hút bỏ máu tụ, làm sạch, bơm rửa và khâu phục hồi cân trắng của cả hai vật hang bằng chỉ tự tiêu chuyên dụng. Ca mổ hoàn tất sau khoảng 30 phút.

Sau phẫu thuật, tình trạng sưng nề giảm rõ, vết bầm nhạt dần. Chức năng cương tự nhiên bước đầu có dấu hiệu phục hồi. Nếu diễn biến thuận lợi, bệnh nhân dự kiến xuất viện ngày 14/8.

Theo bác sĩ Chúc, vỡ vật hang thường xảy ra khi dương vật đang cương bị bẻ cong hoặc chịu lực tác động mạnh, khiến áp lực trong vật hang tăng cao và làm rách lớp cân trắng. Tai nạn khi quan hệ tình dục là nguyên nhân thường gặp, nhất là khi dương vật trượt khỏi vị trí và va mạnh vào vùng xương chậu của bạn tình.

Bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện đau nhói đột ngột, tiếng “rắc”, dương vật lập tức xìu, sưng nề, biến dạng hoặc bầm tím sau chấn thương, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nam học càng sớm càng tốt. Bệnh nhân không nên chườm nóng, dán cao hay tự theo dõi tại nhà.

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