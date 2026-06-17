Nghe tiếng "rắc" trên đường đến bệnh viện

Nỗ lực cứu người dù bản thân gặp tai nạn, bác sĩ Trần Minh Thiệu - Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) không ngờ hơn một năm sau lại phải chứng minh mình là người trực tiếp thực hiện các ca can thiệp nêu trên.

Sáng 21/5/2024, như thường lệ, bác sĩ Thiệu chạy xe máy đến Bệnh viện Trưng Vương để thực hiện 2 ca can thiệp DSA cho bệnh nhân ung thư gan theo lịch từ trước.

Tuy nhiên, tai nạn xảy ra bất ngờ khi một cụ bà bước ra từ nhà ven đường, trong lúc phanh gấp để tránh, xe của bác sĩ Thiệu trượt trên mặt đường ướt. Vụ tai nạn khiến toàn bộ trọng lượng chiếc xe đè mạnh lên vùng ngực của ông.

"Lúc đó tôi nghe rõ một tiếng 'rắc' và biết ngay xương sườn đã gãy", bác sĩ Thiệu nhớ lại.

Cơn đau khi đó khiến ông khó thở. Tuy nhiên, nghĩ đến những bệnh nhân đang chờ can thiệp tại bệnh viện, ông vẫn cố gắng tiếp tục hành trình đến nơi làm việc.

Bác sĩ Trần Minh Thiệu (phải) cùng đồng nghiệp thực hiện ca can thiệp. Ảnh: BVCC

Đến bệnh viện, bác sĩ Thiệu không thông báo tình trạng của mình cho đồng nghiệp mà nhanh chóng thay trang phục bảo hộ, bước vào phòng can thiệp.

Suốt nhiều giờ sau đó, ông cùng ê-kíp hoàn thành 2 ca DSA điều trị ung thư gan theo kế hoạch.

"Tôi không nói với ai. Phía sau chiếc áo chì bảo hộ là lồng ngực đau nhói theo từng nhịp thở. Mỗi lần xoay người hay cúi xuống đều rất đau", ông kể.

Chỉ sau khi bảo đảm các ca can thiệp hoàn tất an toàn, bác sĩ Thiệu mới đến khoa điều trị để nhập viện, lúc đó khoảng hơn 10h sáng. Kết quả chẩn đoán xác định ông bị gãy xương sườn.

Bất ngờ bị đề nghị xuất toán 86 triệu đồng

Tưởng như mọi việc đã kết thúc sau khi chấn thương hồi phục, hơn một năm sau, bác sĩ Thiệu bất ngờ nhận được thông tin cơ quan bảo hiểm y tế đề nghị xác minh về vấn đề xuất toán chi phí của 2 ca DSA được thực hiện trong ngày ông gặp tai nạn.

Nguyên nhân xuất phát từ dữ liệu hồ sơ bệnh án cho thấy bác sĩ Thiệu nhập viện trong cùng ngày diễn ra các ca can thiệp. Từ đó, cơ quan giám định đặt vấn đề liệu ông có thực sự là người trực tiếp thực hiện kỹ thuật hay không. Tổng chi phí bị đề nghị xuất toán lên tới 86 triệu đồng.

"Ngay lúc đó tôi phải tạm gác công việc chuyên môn để làm việc với cơ quan bảo hiểm, chứng minh rằng mình đã hoàn thành 2 ca can thiệp trước khi nhập viện", bác sĩ Thiệu cho biết.

Để làm rõ sự việc, bệnh viện và các bên liên quan phải rà soát toàn bộ hồ sơ, đối chiếu từng mốc thời gian, xác minh quá trình thực hiện kỹ thuật cũng như thời điểm nhập viện của bác sĩ.

Sau quá trình kiểm tra, các thông tin đã được xác nhận đầy đủ và đề nghị xuất toán cuối cùng được hủy bỏ.

Theo bác sĩ Thiệu, việc giám định và xuất toán bảo hiểm y tế là hoạt động diễn ra thường xuyên tại các cơ sở khám chữa bệnh. Công tác kiểm tra hiện được thực hiện rất chặt chẽ, từ chỉ định chuyên môn đến người trực tiếp thực hiện kỹ thuật.

Dù luôn tuân thủ quy định để hạn chế tối đa sai sót, ông cho rằng thực tế hành nghề vẫn có những tình huống đặc biệt mà nhân viên y tế khó có thể lường trước.

"Tôi chia sẻ câu chuyện này để đồng nghiệp rút kinh nghiệm. Chỉ một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ cũng có thể dẫn đến quá trình giải trình kéo dài, ảnh hưởng đến thời gian và công việc chuyên môn. Có bác sĩ ngày hôm đó đang khám chữa bệnh nhưng chỉ cần họ lại đi đăng ký khám bệnh cho chính mình thì ngày hôm đó sẽ gặp phiền phức trong xuất toán BHYT", bác sĩ Thiệu nói.

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