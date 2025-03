Thông tin được đưa ra tại chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV" do Bộ Y tế tổ chức ngày 29/3, nhằm nâng cao nhận thức, kêu gọi phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do virus HPV gây ra.

Chi phí điều trị ung thư cổ tử cung có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Theo thống kê từ Globocan 2022, mỗi năm có khoảng 6.200 ca ung thư liên quan đến HPV (loại virus gây u nhú phổ biến ở người) tại Việt Nam, trong đó hơn 2.500 phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung. Nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời, dự báo đến năm 2070, khoảng 200.000 phụ nữ Việt Nam sẽ tử vong do căn bệnh này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Ảnh: Bộ Y tế

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, đến nay, việc xác định nguyên nhân gây bệnh ung thư còn khó khăn. Với ung thư cổ tử cung, các nhà khoa học chứng minh nguyên nhân gây bệnh chủ yếu do nhiễm virus HPV.

Virus này lây chủ yếu qua đường tình dục. Không chỉ gây ung thư cổ tử cung, HPV còn gây ra một số bệnh ung thư khác như ung thư âm đạo, dương vật và các bệnh khác như mụn cóc sinh dục ở cả nam và nữ.

Ung thư cổ tử cung là ung thư phổ biến thứ tư ở phụ nữ Việt Nam, chiếm khoảng 12% tất cả các ung thư ở nữ giới và là nguyên nhân gây tử vong thứ 2 sau ung thư vú.

Bệnh có thể phát triển qua nhiều năm, vì vậy phần lớn các ca bệnh được thấy ở độ tuổi 40-70, nhưng cũng có thể thấy ở tuổi 20.

Tiên lượng bệnh nhân ung thư cổ tử cung phụ thuộc vào giai đoạn bệnh. Tỷ lệ sống sau 5 năm ở giai đoạn I trên 90%, giai đoạn II từ 60% đến 80%, giai đoạn III khoảng 50% và giai đoạn IV dưới 30%.

Theo tính toán của Bộ Y tế, chi phí điều trị trung bình/năm của bệnh nhân ung thư cổ tử cung ở các giai đoạn từ I đến IV lần lượt là 89,8 - 136,9 - 138,4 - 136,8 triệu đồng/năm.

Năm 2026 đưa vắc xin phòng ung thư cổ tử cung vào chương trình tiêm miễn phí

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, dù là bệnh nguy hiểm nhưng ung thư cổ tử cung hoàn toàn có thể dự phòng được bằng tiêm vắc xin phòng HPV hoặc sàng lọc sớm phát hiện tình trạng nhiễm HPV và các tổn thương tiền ung thư. Các tổn thương tiền ung thư có thể điều trị khỏi với các phương pháp khá đơn giản, chi phí thấp.

Năm 2026, vắc xin dự phòng ung thư cổ tử cung sẽ được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng để tiêm miễn phí, theo Nghị quyết số 104 ngày 15/8/2022 của Chính phủ về lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình này.

Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân duy trì lối sống lành mạnh, chủ động dự phòng, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, người thân và cộng đồng. Các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi vị thành niên cần nhận thức rõ nguy cơ ung thư cổ tử cung và các bệnh do HPV đối với các em.