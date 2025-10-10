Bà Trần Thị Hằng Ng. là cán bộ hợp đồng, bắt đầu làm kế toán tại liên đoàn lao động huyện từ ngày 1/8/2005. Đến năm 2007, bà được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, xếp ngạch lương như công chức và xét nâng lương thường xuyên theo đúng quy định.

Đơn vị nơi bà Ng. công tác chấm dứt hoạt động kể từ ngày 30/6 năm nay. Bà Ng. thắc mắc liệu cá nhân bà có thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025 của Chính phủ hay không.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, ngày 17/9 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 07 quy định về chính sách, chế độ đối với các đối tượng chịu tác động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp. Nghị quyết này được ban hành căn cứ theo Kết luận số 183 ngày 1/8 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo quy định tại nghị quyết, đối tượng được áp dụng bao gồm cán bộ công đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, hưởng lương từ nguồn tài chính công đoàn. Đây là nhóm lao động chịu tác động trực tiếp khi thực hiện việc tổ chức, sáp nhập, giải thể các đơn vị trong hệ thống công đoàn và hành chính nhà nước.

Ảnh minh họa

Trường hợp của bà Ng. là cán bộ hợp đồng dài hạn, làm việc tại liên đoàn lao động cấp huyện (đơn vị đã kết thúc hoạt động) và có quá trình công tác liên tục thì việc được xem xét hưởng chế độ hỗ trợ là hoàn toàn có căn cứ theo quy định hiện hành.

Bộ Nội vụ đề nghị bà liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, cụ thể là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành và Sở Nội vụ, để được hướng dẫn thủ tục và giải quyết chế độ theo đúng quy định.

Việc bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức là một trong những nội dung quan trọng được Chính phủ ưu tiên, nhằm bảo đảm ổn định đời sống và an sinh cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị.

Chi trả chậm nhất trước ngày 1/11

Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị quyết số 07 quy định rõ: Chỉ những người ký hợp đồng lao động trước ngày 15/1/2019 mới đủ điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ.

Thống kê từ các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố cho thấy có 511 trường hợp thuộc diện đề nghị hưởng. Tuy nhiên, theo quy định, chỉ có 425 trường hợp được giải quyết chế độ này. Tổng số tiền dự kiến chi trả là hơn 400 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn.

Tùy vào thời gian công tác, vị trí và mức đóng bảo hiểm, số tiền chi trả cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị quyết 07 có thể dao động từ 700 triệu đồng đến hơn 2,2 tỷ đồng/người. Đây là con số được tính toán kỹ lưỡng, theo đúng nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Ngoài ra, theo thống kê chưa đầy đủ từ công đoàn các tỉnh, thành phố, tính đến tháng 6, có 399 cán bộ công đoàn đã được hỗ trợ chính sách theo Nghị định 178/2024. Trong số cán bộ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quản lý nghỉ theo nghị định này, đã có 88 trường hợp được giải quyết.

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết do thời hạn chi trả các chế độ cho các đối tượng chậm nhất ngày 1/11 nên Tổng Liên đoàn đã yêu cầu liên đoàn lao động địa phương hoàn thành thủ tục, rà soát hồ sơ, ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.