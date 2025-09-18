Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Theo nghị quyết, cán bộ công đoàn chuyên trách hưởng lương, phụ cấp từ nguồn tài chính công đoàn, nếu nghỉ việc do sắp xếp tổ chức trước ngày 15/1/2029, sẽ được hưởng nhiều chính sách đặc thù.

Ảnh minh họa

Chính sách được thiết kế theo nhóm tuổi còn lại so với thời điểm nghỉ hưu, cụ thể như sau:

Trường hợp còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu

Được hưởng trợ cấp hưu trí một lần, bằng 0,8 tháng lương hiện hưởng cho mỗi tháng nghỉ sớm.

Nếu đủ điều kiện hưởng lương hưu theo Luật BHXH 2024, sẽ được nhận lương hưu đầy đủ, không bị trừ tỷ lệ do nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp còn từ 2-5 năm đến tuổi nghỉ hưu

Được trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm.

Ngoài lương hưu, còn không bị trừ tỷ lệ lương hưu; được nhận trợ cấp thêm 4 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu sớm.

Trợ cấp 3 tháng lương cho 15 năm đầu công tác có đóng BHXH bắt buộc; từ năm thứ 16 trở đi, mỗi năm được thêm 0,5 tháng lương.

Trường hợp còn trên 5-10 năm đến tuổi nghỉ hưu

Được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,7 tháng lương hiện hưởng nhân với 60 tháng.

Nếu đủ điều kiện nghỉ hưu, ngoài lương hưu, sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu; được trợ cấp thêm 3 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu sớm; được trợ cấp 3 tháng lương cho 15 năm đầu công tác có đóng BHXH bắt buộc; từ năm thứ 16 trở đi, mỗi năm được thêm 0,5 tháng lương.

Chính sách thôi việc và nghỉ hưu đúng tuổi

Nếu không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, cán bộ công đoàn sẽ được áp dụng chính sách thôi việc, gồm: Trợ cấp thôi việc một lần bằng 0,6 tháng lương hiện hưởng cho mỗi tháng tính trợ cấp; trợ cấp 1,5 tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc; được bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc nhận BHXH một lần, kèm theo quyền hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu, ngoài việc nhận lương hưu, cán bộ công đoàn còn được hưởng trợ cấp một lần tối đa bằng 24 tháng lương hiện hưởng.

Nguồn kinh phí chi trả được lấy hoàn toàn từ tài chính công đoàn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, lập danh sách, dự toán kinh phí, ban hành quyết định nghỉ việc hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đặc biệt, Tổng Liên đoàn phải đảm bảo việc chi trả đầy đủ các chế độ cho cán bộ công đoàn chuyên trách chậm nhất vào ngày 1/11/2025.

Nghị quyết cũng nêu rõ, tài chính công đoàn sẽ bù đắp đủ khoản đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho thời gian cán bộ được nghỉ hưu sớm, để đảm bảo quyền lợi lương hưu không bị trừ tỷ lệ.