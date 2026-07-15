Ngày 15/7, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Võ Hoàn Thiện (SN 1996, trú phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo VKSND tỉnh, Võ Hoàn Thiện là nhân viên tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Đông Hòa (nay là Chi nhánh VPĐKĐĐ khu vực Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Đối tượng Võ Hoàn Thiện. Ảnh: VKS

Kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, do nghiện game và không có đủ tiền để mua vật phẩm trong game, Võ Hoàn Thiện nảy sinh ý định mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận) của gia đình để thế chấp vay ngân hàng 2 tỷ đồng.

Sau đó, Thiện đã dùng toàn bộ số tiền vay được đầu tư mua đồ vật ảo trong game online.

Đến tháng 1/2025, lợi dụng vị trí công tác được giao tham mưu, giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai, Thiện đã giữ lại các Giấy chứng nhận vốn đã được thu hồi từ người dân khi làm thủ tục.

Sau đó, Thiện tự ý xóa dấu “đã thu hồi” hoặc dán lại “lỗ bấm thu hồi”, tự in thông tin biến động sang tên cho bố ruột, rồi làm thủ tục tặng cho lại chính mình.

Đáng chú ý, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Thiện đã giả chữ ký của Phó Giám đốc Chi nhánh rồi lừa bộ phận văn thư đóng dấu thật của cơ quan.

Với thủ đoạn trên, Võ Hoàn Thiện đã làm giả 14 Giấy chứng nhận, sau đó thực hiện nhiều vụ lừa đảo thế chấp, chuyển nhượng với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 17,1 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Thiện đều "nướng sạch" vào việc chơi game online.