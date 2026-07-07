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Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Đây là kết quả từ việc thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TPHCM và Lãnh đạo Bộ Công an trong công tác tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ", triệt xóa các ổ nhóm lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để hoạt động phạm tội.

Kịch bản tinh vi chiếm đoạt 900 tỷ đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và thu thập tài liệu, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu bất thường tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Đơn vị này đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của chi nhánh công ty tại các địa chỉ như: số 5 đường Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A - 40B đường Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 đường Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành, TPHCM).

Công an đã bắt giữ 12 đối tượng tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam với cáo buộc lừa đảo 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: CACC

Kết quả điều tra xác định, đây là một vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại đông đảo với phương thức hoạt động tinh vi, tổ chức chặt chẽ.

Các đối tượng xây dựng bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo hoành tráng, tư vấn lập lờ cho đến ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ". Sau khi khách hàng sập bẫy, nhóm này tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối, ép buộc hoặc dụ dỗ nạn nhân rót thêm tiền đầu tư để chiếm đoạt.

Các đối tượng tổ chức doanh nghiệp quy mô bài bản. Ảnh: CACC

Thường xuyên tổ chức các hội thảo hoành tráng để dụ dỗ nhiều người ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: CACC

Thống kê sơ bộ từ cơ quan điều tra, số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ được ký kết.

Quá trình phá án, cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản liên quan có tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác thu hồi tài sản, giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Lộ diện ông trùm và đồng phạm

Cơ quan điều tra xác định đối tượng Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Thành là người trực tiếp xây dựng chủ trương, lên kịch bản bán hàng tinh vi tại TPHCM để các nhân viên dưới quyền thực hiện.

Đối tượng Nguyễn Danh Thành là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: CACC

Giúp sức đắc lực cho Thành là Đinh Sơn Hải, với vai trò giám đốc kinh doanh. Hải là người trực tiếp triển khai các hoạt động kinh doanh biến tướng và chỉ đạo hệ thống các nhóm quản lý ép doanh số, lừa đảo khách hàng.

Công an khám xét hàng loạt địa điểm thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Ảnh: CACC

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật, đồng thời rà soát tối đa các dòng tiền nhằm bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.