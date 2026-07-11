Theo kết quả điều tra bổ sung của Công an TP Hà Nội, năm 2020, thông qua em gái là Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Phó Đức Nam), Nguyễn Thanh Phong quen biết Nam.

Thời điểm đó, Phong biết rõ Nam (Mr Pips) hoạt động tổ chức sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, thuê văn phòng, tuyển dụng, điều hành nhân viên kinh doanh liên lạc, dụ dỗ người bị hại tham gia đầu tư nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 10/2021 - 5/2023, Phong cùng 2 người khác thành lập “tổ tư vấn”, hướng dẫn Nam và các nhân viên trong công ty cách thức làm việc để không bị các nhà đầu tư khiếu kiện hoặc cơ quan chức năng xử lý. Tổng số tiền Phong nhận từ “em rể tương lai” là hơn 6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Phong còn giới thiệu Nguyên (chưa rõ nhân thân) để Nam tuyển dụng làm người quản lý bộ phận quản trị rủi ro; giới thiệu Ngô Tiến Hưng để Nam và Lê Khắc Ngọ tuyển dụng làm tổ trưởng tổ an ninh, bảo vệ.

Trong giai đoạn từ tháng 10/2021 - 5/2023, 296 nhà đầu tư đã bị hệ thống của Mr Pips chiếm đoạt tổng số hơn 581 tỷ đồng. Phong bị xác định phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, tháng 5/2022, Phong còn rủ Nam chung tiền mua 4 thửa đất với tổng trị giá 2,2 tỷ đồng ở Tây Ninh để đầu tư. Nam đã chuyển cho Phong 1 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có để mua đất. Bản thân Phong tự bỏ thêm 1,2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng các tài liệu thu thập được đủ cơ sở kết luận Phong phạm vào tội Rửa tiền.

Như vậy, cả hai anh em Phong và Tâm vì dính líu đến Nam mà cùng phạm vào tội Rửa tiền.

Khối tài sản của Phó Đức Nam bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Trước khi tất cả cùng bị sa lưới, Mr Pips từng tỏ ra hào phóng khi cho bạn gái cùng “anh vợ tương lai” số tiền lớn để mua 2 ô tô Porsche Taycan Turbo S và Volvo XC90.

Bóng hồng đằng sau Mr Hunter

Trong vụ án này, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Phó Đức Nam bị xác định là kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giống như Mr Pips, Ngọ ngoài bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn bị cơ quan điều tra xác định có hành vi rửa tiền.

Theo tài liệu điều tra, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Ngọ đã mua 4 bất động sản trị giá hơn 7,1 tỷ đồng.

Từ năm 2021 - 2023, Ngọ còn dùng hơn 188 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có để mua 143 miếng vàng nguyên khối.

Lê Khắc Ngọ khoe xe sang để 'bẫy' nhà đầu tư. Ảnh: MXH

Bóng hồng đứng đằng sau “ông trùm” này là bị can Ngô Thị Thêu (vợ Ngọ). Theo cơ quan điều tra, Thêu biết rõ nhân sự, mô hình, cách thức hoạt động của tổ chức lừa đảo do Nam và Ngọ cầm đầu.

Năm 2021, Thêu đã can thiệp để Đào Văn Nam (bạn học của Thêu, sau này là em rể) được tuyển dụng vào đường dây lừa đảo. Quá trình làm việc, khi được đưa lên các vị trí quản lý cấp cao hơn rồi tới quản lý văn phòng, Đào Văn Nam đều thông báo cho Thêu biết. Khi đó, Thêu động viên em rể "cố gắng làm việc".

Thêu còn giới thiệu người bán cơm cho văn phòng thuộc bộ phận kinh doanh của đường dây lừa đảo tại Hà Nội.

Tài liệu thu thập được đủ cơ sở kết luận vợ của Mr Hunter phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức.

Cơ quan điều tra xác định Ngọ sở hữu 2 bất động sản là căn hộ ở Goldmark city (Hà Nội) và thửa đất ở Hưng Yên. Trong khi đó, Thêu sở hữu 4 bất động sản gồm: 2 căn hộ ở Goldmark city, thửa đất ở phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) và thửa đất ở Hưng Yên.

Lực lượng chức năng thu giữ 5 ô tô của vợ chồng Ngọ - Thêu gồm: 1 chiếc Lamborghini, 1 chiếc Porsche Panamera, 2 chiếc Jaguar F-Type, 1 xe Vinfast Lux A.