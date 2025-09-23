Theo đó, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau khi được hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế, nếu được ký hợp đồng lao động tại các vị trí việc làm khác như văn thư, lái xe, nhân viên tạp vụ… thì không phải hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận.

Việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức phải tuân thủ quy định tại Nghị định 170. Ảnh: Nguyễn Huế

Cụ thể, khoản 6 Điều 3 Nghị định 154 quy định: “Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng tinh giản biên chế mà được tuyển dụng lại, bầu cử lại hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trong thời hạn 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản thì phải hoàn trả trợ cấp đã nhận”.

Tuy nhiên, việc ký hợp đồng lao động tại các vị trí khác nêu trên không thuộc diện quy định này, nên Bộ Nội vụ khẳng định những trường hợp này không phải hoàn trả khoản tiền hỗ trợ tinh giản biên chế.

Hướng dẫn này nhằm làm rõ các thắc mắc của địa phương trong quá trình sắp xếp nhân sự, tránh tình trạng hiểu nhầm hoặc áp dụng không thống nhất về chính sách tinh giản biên chế.

Nghị định số 154/2025 của Chính phủ ban hành ngày 15/6 là cơ sở pháp lý quan trọng quy định chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Song song với hướng dẫn về tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ cũng trả lời các thắc mắc của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 liên quan đến chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Bộ khẳng định lực lượng này không thuộc đối tượng hưởng lương mà được hưởng phụ cấp theo quy định. Đây là nội dung đã được xác định rõ trong các văn bản của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ.

Bộ cũng làm rõ về việc chi trả chế độ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã đang được phân công nhiệm vụ giúp việc cho văn phòng cấp xã. Theo đó, cần căn cứ quy định hiện hành để thực hiện chế độ phụ cấp, đảm bảo đúng đối tượng, tránh chi sai hoặc bỏ sót quyền lợi.

Đặc biệt, việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức phải tuân thủ quy định tại Nghị định 170 của Chính phủ.

Nghị định này quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ, quy trình và các trường hợp không đủ điều kiện để được tiếp nhận, ví dụ đang trong thời hạn xử lý kỷ luật. Đây là cơ sở pháp lý để các địa phương thực hiện việc tiếp nhận đúng quy định, bảo đảm chất lượng đội ngũ công chức.

Các hướng dẫn này giúp các địa phương có cơ sở triển khai thống nhất, minh bạch, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy và sử dụng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Không áp dụng chế độ thôi việc với cán bộ không chuyên trách cấp xã

Cũng liên quan đến chính sách này, ông Trần Vinh N. - một cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã nêu: Nghỉ việc từ ngày 1/9 thì được hưởng chế độ theo Điều 8 (chính sách thôi việc) hay Điều 9 (chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp) của Nghị định 154.

Bộ Nội vụ khẳng định, theo Văn bản số 12 của Ban chỉ đạo Chính phủ, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ từ ngày 1/8/2025 đến trước ngày 31/5/2026 đều được hưởng chế độ chính sách theo Điều 9 của Nghị định 154, tại thời điểm nghỉ việc theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cần phân biệt rõ, Điều 8 quy định chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng dài hạn thuộc diện tinh giản biên chế. Đây không phải là đối tượng hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Điều 9 dành riêng cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Theo đó, nếu có dưới 5 năm công tác, được trợ cấp một lần bằng 0,8 tháng phụ cấp hiện hưởng cho mỗi tháng công tác (tương đương 1,5 tháng phụ cấp cho mỗi năm công tác). Nếu đã đủ tuổi hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, được trợ cấp thêm 15 tháng phụ cấp hiện hưởng.

Như vậy, trường hợp nghỉ từ 1/9 sẽ không áp dụng Điều 8, mà chắc chắn hưởng chế độ theo Điều 9 của Nghị định 154.

Quy định này bảo đảm quyền lợi chính đáng, tránh tình trạng mỗi địa phương hiểu khác nhau, dẫn tới áp dụng sai và gây thiệt thòi cho người lao động.