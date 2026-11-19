Trong chương trình bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc và tôn giáo tại Việt Nam, đoàn cán bộ Lào đã đến khảo sát, tìm hiểu thực tế tại một số cơ sở Phật giáo và cơ sở giáo dục ở TPHCM.

Chiều 19/11, đoàn cán bộ Lào tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc và tôn giáo có chuyến khảo sát thực tế tại TPHCM, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và đời sống tôn giáo của các cộng đồng trên địa bàn.

Chương trình bồi dưỡng nằm trong kế hoạch hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam với Văn phòng Chính phủ Lào, nhằm tạo điều kiện để cán bộ hai nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo.

Tham gia đoàn có ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang; ông Phongtisoukh Siphomthaviboun, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Chính phủ nước CHDCND Lào cùng 19 học viên là cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo Lào.

Tại Việt Nam Quốc Tự, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, đã giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đặc biệt, Thượng toạ chia sẻ thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hai bên cũng trao đổi về đời sống học tập, tu học của sinh viên, nghiên cứu sinh và chư tăng Việt Nam, Lào; những vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo, công tác Phật sự và quản lý, điều hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TPHCM.

Ông Phongtisoukh Siphomthaviboun bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM. Theo ông, đây là dịp để các học viên tìm hiểu lịch sử Phật giáo Việt Nam, đồng thời tiếp cận thực tế hoạt động tôn giáo bên cạnh những kiến thức được học trên lớp.

Ông Phongtisoukh Siphomthaviboun nhấn mạnh, thông qua chuyến khảo sát tại các cơ sở tôn giáo ở TPHCM, đoàn có thêm thông tin và kinh nghiệm phục vụ công tác chuyên môn, nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại Lào.

Chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tặng quà lưu niệm cho đoàn

Dịp này, đoàn được hướng dẫn tham quan khuôn viên Việt Nam Quốc Tự, dâng hương và đảnh lễ trước Bảo tháp Đa Bảo, nơi tôn thờ xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức, cùng dâng hương tại chánh điện.

Rời Việt Nam Quốc Tự, đoàn đến thăm chùa Chantaransay (phường Xuân Hòa), một cơ sở tiêu biểu của Phật giáo Nam tông Khmer tại TPHCM.

Tại đây, Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giới thiệu với đoàn về cộng đồng Khmer ở Nam Bộ và quá trình phát triển của Phật giáo Nam tông Khmer.

Đại đức Châu Hoài Thái cho biết, ngoài là nơi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Khmer, chùa còn đón tiếp cộng đồng người Lào, Campuchia đang học tập, sinh sống tại TPHCM.

Vào dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của người Khmer và Bun Pi May của người Lào, các lưu học sinh, sinh viên Lào cũng đến chùa tham gia sinh hoạt, lễ hội cùng cộng đồng. Những hoạt động giao lưu này góp phần gắn kết cộng đồng, thể hiện tình đoàn kết, gần gũi giữa người dân Việt Nam và Lào.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại chùa Chantaransay

Thay mặt đoàn, ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Đại đức Châu Hoài Thái cùng chư tăng chùa Chantaransay. Ông cho biết, chuyến thăm là dịp để các học viên tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, đời sống tôn giáo của đồng bào Khmer, đồng thời cảm nhận sự gắn kết, giao lưu giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam và Lào.

Cuối buổi, đoàn đến thăm Trường Dự bị Đại học TPHCM. Tại đây, ông Lê Hữu Thức, Hiệu trưởng nhà trường, cùng các thầy cô giáo đã có buổi gặp gỡ, trò chuyện và giao lưu với đoàn.

Trường Dự bị Đại học TPHCM và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang có nhiều điểm tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Chuyến thăm là dịp để hai bên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giáo dục học sinh dân tộc và đào tạo lưu học sinh Lào, Campuchia.

Ông Phongtisoukh Siphomthaviboun, Trưởng đoàn học viên Lào cho biết, chương trình bồi dưỡng kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và khảo sát thực tế tại Việt Nam mang lại nhiều kiến thức bổ ích, có thể vận dụng vào công tác chuyên môn tại Lào. Ông cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của hai trường, đồng thời gửi lời chúc mừng Trường Dự bị Đại học TPHCM nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập và lời chúc mừng đến các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.