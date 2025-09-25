Dồn sức cho cơ sở

Ngày 24/9, tại Hội nghị giao ban trực tiếp kết hợp trực tuyến với Thường trực Đảng ủy 135 xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, trong mấy tháng qua, cán bộ sở, ngành gần như không có ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật.

Thời gian đó được tận dụng để mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, số hóa tài liệu và hướng dẫn quy trình công việc cho cấp xã. Tỉnh cũng đang xây dựng hệ thống kiến thức để cán bộ cơ sở có thể tra cứu nhanh, tiến tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công việc.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Không chỉ tập huấn tập trung, các sở, ngành còn cử đoàn công tác xuống tận cơ sở, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, để trực tiếp hướng dẫn.

Theo kế hoạch, mỗi cán bộ chuyên trách có khoảng 7 buổi làm việc tại một xã để kèm cặp, hỗ trợ cụ thể ở các lĩnh vực còn thiếu như đất đai, khoáng sản, môi trường, công nghệ thông tin… Cách làm này bước đầu giúp tháo gỡ khó khăn, tạo sự chủ động hơn cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Kết quả ghi nhận từ ngày 1/7 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết gần 293.300 hồ sơ hành chính. Trong đó, cấp tỉnh xử lý hơn 75.500 hồ sơ, cấp xã tiếp nhận 217.709 hồ sơ. Gần 262.600 hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, thể hiện hiệu quả vận hành của bộ máy sau sắp xếp.

Cùng với giải quyết thủ tục hành chính, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức cũng được quan tâm. Đến ngày 31/8, toàn tỉnh tiếp nhận 3.553 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ, trong đó đã chi trả cho 2.930 trường hợp. Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 113/135 xã, phường đã gửi đề nghị với 1.649 trường hợp, 91 trường hợp đã có quyết định kinh phí.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: “Sau gần 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy hành chính cơ bản đã ổn định, nắm bắt và triển khai công việc hiệu quả”.

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết thêm, định kỳ thứ Năm hằng tuần, tỉnh sẽ tổng hợp kiến nghị từ địa phương và giao các sở, ngành trả lời vào ngày hôm sau, bảo đảm xử lý nhanh gọn, kịp thời.

Ông cũng yêu cầu các xã, phường tập trung hoàn thiện quy hoạch phát triển; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ gắn với nhiệm vụ thực tiễn; đồng thời chú trọng công tác giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường khối đại đoàn kết, giữ vững kỷ luật hành chính công vụ và sớm hình thành nền tảng dữ liệu liên thông, phục vụ hiệu quả công tác quản lý.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Ngọc Minh

Kiện toàn bộ máy, xử lý ngay vướng mắc

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều địa phương phản ánh vẫn còn bất cập về nhân sự khi nơi thừa, nơi thiếu; một số công chức xã phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực khác nhau, làm giảm hiệu quả công việc. Năng lực chuyên môn ở các lĩnh vực đất đai, tài chính, công nghệ thông tin, quy hoạch, xây dựng còn hạn chế.

Ngoài ra, cơ sở vật chất ở nhiều xã xuống cấp, trang thiết bị thiếu đồng bộ, hạ tầng công nghệ thông tin chưa ổn định.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp giải quyết ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo Thường trực hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý kịp thời.

Ông Dũng nhấn mạnh, xã, phường phải duy trì giao ban thường xuyên trong Thường vụ, Đảng ủy; Chủ tịch xã cần báo cáo công việc cho Bí thư để nắm bắt kịp thời, tránh chồng chéo.

Về cơ sở vật chất, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh sau khi được HĐND thông qua phải nhanh chóng mua sắm trang thiết bị, đồng thời tính toán sớm việc sửa chữa các trụ sở xuống cấp, nhất là ở xã biên giới.

Đối với vấn đề nhân sự, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Sở Nội vụ phải khẩn trương rà soát, điều chuyển cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu, trong đó ưu tiên cán bộ cấp tỉnh có nguyện vọng công tác tại cơ sở. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm phải cơ bản kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã, bảo đảm đầy đủ nhân sự trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc hướng dẫn công bố, công khai; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu: Các đơn vị chức năng triển khai nghiên cứu, vận dụng hướng dẫn và danh mục TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đã được công bố, công khai trước đây để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện việc công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định, hoàn thành trước ngày 10/10. Tập trung nguồn lực, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ được Chính phủ giao, đảm bảo hoàn thành 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và trong từng cơ quan hành chính nhà nước được rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, thời gian giải quyết, chi phí thực hiện và sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp với việc thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy, đồng thời bảo đảm thông suốt, hiệu quả; hoàn thành trước ngày 30/11.

Nam Hà - An Nhiên