Ngay từ những ngày đầu sau sáp nhập, lãnh đạo tỉnh Gia Lai mới đã xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm. Các cơ chế ưu đãi và cải cách thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ còn 118 ngày (so với quy định 242 ngày), riêng dự án trong khu công nghiệp chỉ khoảng 60 ngày (so với 145 ngày theo quy định).

Việc áp dụng chính quyền hai cấp tinh gọn cùng quá trình số hóa toàn bộ thủ tục đã giúp giảm tầng nấc trung gian, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả phục vụ.

Không chỉ cải cách thủ tục, tỉnh còn chủ động bố trí quỹ đất công nghiệp sạch từ 20 - 30 ha mỗi năm, giá thuê cạnh tranh 25 - 60 USD/m² cho thời hạn 50 năm. Hạ tầng kỹ thuật được chuẩn bị đồng bộ để doanh nghiệp có thể triển khai nhanh dự án. Các chính sách về thuế, đất đai, tín dụng được điều chỉnh linh hoạt, tạo thêm sức hút so với nhiều địa phương khác.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển. Ảnh: CTV

“Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh,” Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định, nhấn mạnh tinh thần đồng hành qua những đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp và hội nghị xúc tiến quy mô lớn.

Nhờ đó, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, Gia Lai đã thu hút 123 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 57.400 tỷ đồng, trải rộng nhiều lĩnh vực; trong đó có 9 dự án FDI trị giá hơn 1 tỷ USD. Tỉnh cũng cấp giấy chứng nhận cho 1.674 doanh nghiệp thành lập mới - một con số kỷ lục.

Loạt dự án lớn tạo cú hích hạ tầng

Ngày 19/8 vừa qua trở thành dấu mốc quan trọng khi Gia Lai đồng loạt khởi công và khánh thành 8 dự án trọng điểm, tổng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trong đó có đường băng số 2 sân bay Phù Cát trị giá hơn 3.200 tỷ đồng, mở rộng năng lực vận tải hàng không - logistics; Khu công nghiệp Phù Mỹ quy mô 436 ha với vốn gần 4.600 tỷ đồng phát triển theo mô hình xanh; Nhà máy chế biến nông - lâm sản Vinanutrifood 500 tỷ đồng ứng dụng AI và blockchain.

Cùng thời điểm, ba cụm công nghiệp Bình Thành, Cát Hiệp, Cát Hanh cũng khởi công, tạo thêm mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hai tuyến đường chiến lược nối từ phía Tây tỉnh ra ven biển và tuyến tránh Phú Phong cũng được khánh thành, mở rộng không gian phát triển đô thị - công nghiệp và rút ngắn đáng kể thời gian vận tải từ Tây Nguyên xuống biển.

Các đại biểu bấm nút phát lệnh khởi công dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: CTV

Ngoài các dự án mới, những “đại bàng” đã hiện diện từ trước tiếp tục gia tăng sức nóng. Becamex VSIP - liên doanh với Singapore, đẩy nhanh tiến độ khu công nghiệp; tổ hợp du lịch MerryLand Quy Nhơn vốn 57.000 tỷ đồng định hình điểm đến quốc tế; khu đô thị CK54 Pleiku quy mô 17.200 tỷ đồng trở thành điểm nhấn trên cao nguyên.

Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức và Singapore đã khảo sát và bày tỏ sự quan tâm tới các lĩnh vực công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, dịch vụ cảng biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc đồng loạt triển khai 8 dự án trọng điểm chính là minh chứng cho tinh thần đổi mới, quyết tâm cao và là bước khởi đầu quan trọng của giai đoạn phát triển bền vững.

Đặc biệt, cuối năm nay, Gia Lai sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại 2025, sự kiện được kỳ vọng quảng bá mạnh mẽ hình ảnh tỉnh sau hợp nhất.

Hội nghị dự kiến quy tụ khoảng 500 đại biểu và các tập đoàn lớn tham dự.

Ngoài phiên chính, hội nghị còn có khu trưng bày sản phẩm OCOP, trải nghiệm công nghệ AI, các chuyến khảo sát địa điểm, ký kết hợp tác và trao giấy chứng nhận đầu tư. Tỉnh đặt mục tiêu ký kết khoảng 50 dự án mới với tổng vốn trên 3 tỷ USD.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1. Ảnh: CTV

Vận hội bứt phá toàn diện



Gia Lai mới không chỉ có diện tích lớn thứ hai cả nước, dân số hơn 3,1 triệu người, mà còn giữ vị trí chiến lược: cửa ngõ gần nhất từ Tây Nguyên ra Biển Đông, kết nối tam giác phát triển Lào - Campuchia - Thái Lan.

Sự kết hợp giữa cao nguyên rộng lớn và dải duyên hải trù phú mở ra cơ hội phát triển trọn chuỗi: từ nông - lâm sản, thủy sản đến công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái. Hàng loạt dự án lớn đã và đang được quy hoạch: khu nghỉ dưỡng - bến du thuyền Đề Gi - Vũng Bồi, khu đô thị du lịch hồ Phú Hòa (Quy Nhơn), các khu đô thị phức hợp, sân golf tại Pleiku.

Hạ tầng kết nối cũng được đầu tư đồng bộ: cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dự kiến khởi công trong năm 2025; cảng nước sâu Phù Mỹ đủ sức tiếp nhận tàu 150.000 tấn sẽ hoàn thành vào năm 2028; hệ thống sân bay kép Phù Cát - Pleiku mở rộng, tạo ra mạng lưới logistics hiện đại, đưa Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp - thương mại mới của miền Trung - Tây Nguyên.

Theo quy hoạch, tỉnh tập trung phát triển trên 5 trụ cột: công nghiệp chế biến - chế tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng biển - logistics và phát triển đô thị; đi kèm là 3 đột phá: hoàn thiện thể chế, hạ tầng liên kết và đào tạo nhân lực.

Với lợi thế kép hiếm có, Gia Lai mở ra “cửa rộng” thu hút dòng vốn đầu tư, hướng tới trở thành trung tâm phát triển mới của khu vực. Ảnh: CTV

Với quyết tâm chính trị, sự đồng thuận xã hội và sự hiện diện ngày càng nhiều tập đoàn lớn, Gia Lai được kỳ vọng đạt tăng trưởng GRDP 7,3 - 7,6% ngay trong năm 2025 và bứt phá lên mức hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Từ chính sách thông thoáng, loạt dự án lớn đồng loạt khởi công đến vận hội mới trải dài từ đại ngàn tới biển cả, Gia Lai đang khẳng định vị thế vùng đất của cơ hội. Cánh cửa đã rộng, thảm đỏ đã trải, và những “đại bàng” đang chọn nơi đây làm tổ.

Nam Hà - An Nhiên