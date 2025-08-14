Giúp nhiều hộ DTTS vượt qua ngưỡng nghèo, tăng dần vị thế

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030, ông Huỳnh Văn Thuận - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội - đã cập nhật thông tin về kết quả nổi bật của tín dụng chính sách.

Ông Huỳnh Văn Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

“Ngay sau khi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được ban hành, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tích cực phối hợp với bộ, ngành Trung ương và địa phương kịp thời tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai, chúng tôi đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, báo cáo các bộ, ngành liên quan để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết” - ông Thuận nói.

Đến ngày 31/7, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tại ngân hàng đạt hơn 414 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ủy thác tại địa phương gần 63 nghìn tỷ, chiếm 14,9% trên tổng nguồn; tổng dư nợ đạt gần 394 nghìn tỷ với trên 6,8 triệu lượt khách hàng còn dư nợ.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương Ngân hàng Chính sách xã hội đã có nhiều nỗ lực triển khai chính sách cho vay vốn ưu đãi cho các hộ chính sách, nhất là đồng bào DTTS, đạt kết quả tích cực.

Dư nợ cho vay vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt trên 136 nghìn tỷ, chiếm 31,6% trên tổng dư nợ, với hơn 2,4 triệu khách hàng còn dư nợ; dư nợ cho vay đối với hộ đồng bào DTTS đạt trên 98 nghìn tỷ, với hơn 1,5 triệu lượt còn dư nợ, chiếm 25,1%.

Dư nợ bình quân 1 hộ đồng bào DTTS đạt 63,7 triệu, trong khi dư nợ bình quân chung của toàn quốc các chương trình tín dụng là 57,6 triệu/khách hàng.

Thực hiện chương trình cho vay theo Nghị định 28 của Chính phủ (về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn từ năm 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021-2025), đến 31/7, dư nợ đạt gần 2,4 nghìn tỷ với trên 52 nghìn khách hàng còn dư nợ.

Theo ông Thuận, trong giai đoạn 2021-2025, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ gần 11,6 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, góp phần giúp hơn 890 nghìn lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm mới cho 3,7 triệu lao động; xây dựng trên 58 nghìn căn nhà ở, gần 7 triệu công trình nước sạch vệ sinh môi trường; hỗ trợ trên 306 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập.

Việc triển khai tín dụng chính sách đã khắc phục hạn chế các chính sách hỗ trợ cho không, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, tập trung đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, vượt lên thoát nghèo bền vững, tăng dần vị thế trong xã hội.

Việc triển khai tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ dân tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, tập trung đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Ảnh: Thạch Thảo

“Từ hoạt động tín dụng chính sách, chúng tôi thấy rằng việc xây dựng, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và miền núi có vai trò, ý nghĩa to lớn, tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng đối với DTTS miền núi” - ông Thuận nhận định.

Đề xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã nêu một số đề xuất để hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, ông Thuận đề nghị bộ chủ quản khi thiết kế, xây dựng chương trình xem xét theo hướng mở rộng đối tượng vay vốn tín dụng chính sách.

Ngoài các đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng hiện nay theo Nghị định 28 của Chính phủ cần bổ sung: hộ cận nghèo DTTS cư trú hợp pháp tại vùng đồng bào DTTS miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp tại xã khu vực I, II; đồng bào DTTS miền núi được thụ hưởng chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề; hộ gia đình DTTS cư trú hợp pháp ở vùng đồng bào DTTS được thụ hưởng chính sách cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; người dân, doanh nghiệp cư trú hợp pháp tại vùng DTTS miền núi được vay vốn, tạo việc làm để phát triển kinh tế…

Cùng với đó cần nâng mức cho vay với các chương trình theo Nghị định 28, bởi các mức cũ còn thấp, chưa phù hợp với tình hình thực tế. Chẳng hạn, cho vay hỗ trợ đất ở, đất sản xuất chỉ 50 triệu đồng/hộ, cho vay hỗ trợ nhà ở chỉ 40 triệu đồng/hộ…

Ông Thuận đề xuất thời gian tới cần bố trí nguồn vốn tín dụng chính sách theo giai đoạn, và hàng năm bố trí đủ vốn để chủ động trong thực hiện. Ảnh: Thạch Thảo

Ông Thuận đặc biệt lưu ý, về nguồn vốn tín dụng chính sách trong thời gian tới cần bố trí theo giai đoạn, và hàng năm bố trí đủ vốn để chủ động trong thực hiện chương trình.

Ngoài ra, ông Huỳnh Văn Thuận cũng đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm hơn tới việc thực hiện Chỉ thị 39 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách trong giai đoạn mới, trong đó có bố trí vốn ngân sách của địa phương để ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội.

“Thời gian qua, một số tỉnh thành đã bố trí hơn 63 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 15% tổng nguồn vốn ủy thác. Tuy nhiên, một số tỉnh có bố trí nhưng chưa đạt yêu cầu” - ông Thuận thông tin.