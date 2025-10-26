Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa có công văn gửi đến các cơ quan liên quan, đề nghị tăng cường quản lý và chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa. Cụ thể, thành ủy kêu gọi cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói hoặc biểu diễn trái thuần phong mỹ tục tham gia các sự kiện, lễ hội của thành phố.

Những cái tên như ca sĩ Jack (với ca khúc trình diễn tại Hà Nội ngày 16/10 có ca từ dung tục, ngạo mạn), Pháo (bài Sự nghiệp chướng), HIEUTHUHAI (bài Trình), cùng các nghệ sĩ khác như Gducky, CLME, DSK, Andree, Bray x Đạt G, Andree x Bình Gold bị nêu tên vì các sản phẩm âm nhạc sử dụng ngôn ngữ cẩu thả, phản cảm, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội.

Sự việc xuất phát từ nhận định về tình trạng đáng lo ngại trong môi trường âm nhạc, đặc biệt thể loại rap và nhạc lan truyền trên mạng xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến thuần phong mỹ tục và giới trẻ. Các biện pháp đề xuất bao gồm tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm, tổ chức tuyên truyền, định hướng sáng tác, và phối hợp giữa cơ quan quản lý, hội nghề nghiệp, hội đồng phê bình, báo chí để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Dư luận xã hội, đặc biệt độc giả trên các nền tảng truyền thông, phản hồi sôi nổi với sự ủng hộ mạnh mẽ, coi đây là bước đi cần thiết để bảo vệ giá trị văn hóa dân tộc. Bài viết dưới đây tổng hợp một số ý kiến tiêu biểu từ độc giả, được phân loại theo các khía cạnh chính.

HIEUTHUHAI, Pháo và Jack có tên trong các nghệ sĩ bị nhắc nhở về lời bài hát có vấn đề về nội dung. Ảnh: Tư liệu

Đề xuất xử phạt nghiêm khắc hơn

Trên VietNamNet, độc giả Le Tran Thi bày tỏ quan điểm quyết liệt: "Cấm diễn luôn", nhấn mạnh nhu cầu hành động triệt để để chấn chỉnh môi trường âm nhạc. Độc giả Võ Quốc Hà nhận định: "Tôi thấy quan điểm và sự chỉ đạo này thật cần thiết và phải thực hiện nghiêm túc. Đáng lẽ ra vấn đề này phải làm từ lâu rồi", cho thấy sự đồng tình sâu sắc trong quản lý.

Độc giả Lương Hà Linh ca ngợi: "TPHCM luôn tiên phong trong sự đổi mới tư duy và rất công tâm để hướng tới một thành phố văn minh hiện đại, không có chỗ cho những nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn". Độc giả Tale Minh bổ sung: "Ủng hộ quyết định của TPHCM. Và Bộ Văn hóa cần xem xét cấm lưu hành các tác phẩm có ngôn từ lệch chuẩn này".

Nhiều độc giả không dừng lại ở sự ủng hộ mà còn đề xuất các biện pháp mạnh tay hơn. Độc giả Khoa gay gắt: "Nghệ sĩ gì mà chỉ làm hư cho giới trẻ bắt chước lối sống buông thả", cảnh báo tác hại trực tiếp của các nghệ sĩ đến thế hệ trẻ.

Độc giả Phan Hoài Thư nhấn mạnh: "Toàn thần tượng của giới trẻ lên sóng truyền hình thường xuyên mà có hành vi lệch chuẩn vậy càng cần xử lý thật nghiêm, giờ mới cấm tham dự các sự kiện của thành phố nếu còn tái phạm thì cấm sóng luôn".

Độc giả TQ Dung thậm chí đề xuất: "Nên tước danh hiệu nghệ sĩ luôn đi, liệu họ còn xứng với danh xưng đó không? Bộ Văn hoá cần xem xét xử lý nghiêm". Độc giả Đinh Huy bổ sung: "Cơ quan chức năng quản lý văn hóa cần xem xét phạt nghiêm, không thể để các nghệ sĩ, người nổi tiếng mà lại có những hành vi, ngôn từ thiếu chuẩn mực".

Kêu gọi bảo vệ giới trẻ và học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Các ý kiến độc giả còn mở rộng góc nhìn, nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ giới trẻ và học hỏi kinh nghiệm từ quốc tế. Độc giả Nhật Hạ Suni ủng hộ: "Rất ủng hộ quan điểm của TPHCM, cần phải làm nghiêm vậy để các nghệ sĩ điều chỉnh hành vi cho đúng, làm gương cho giới trẻ".

Độc giả Nmdunghoang đề xuất: "Nên không mời tại tất cả các tỉnh thành chứ không phải chỉ TPHCM, nghệ sĩ với người nổi tiếng cần giữ hình ảnh làm gương", ủng hộ áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Độc giả Quyết Tâm bày tỏ: "Cấm xuất hiện trước các sự kiện công chúng luôn chứ thần tượng của giới trẻ mà toàn làm gương xấu".

Độc giả Thùy Trâm so sánh: "Nhìn sang Trung Quốc, nghệ sĩ mà lệch chuẩn không chỉ bị nhà nước phong sát, hủy hoại sự nghiệp. Bởi vậy nghệ sĩ Trung Quốc hầu hết là rất ngoan, nghệ sĩ Việt Nam thì ngược lại nay lệch chuẩn, mai phản cảm, chỉ phạt tiền thôi mà nghệ sĩ thì thứ nhiều nhất chính là tiền".

Độc giả Hà Tấn Vũ kiên quyết: "Cần cấm biểu diễn trên phạm vi cả nước và phổ biến sản phẩm của những ca sĩ lệch chuẩn này dưới bất cứ hình thức để bảo vệ trẻ em". Độc giả Hà Hồng Văn kết thúc bằng lời kêu gọi: "Nên cấm biểu diễn mọi hình thức luôn", phản ánh mong muốn xây dựng môi trường âm nhạc lành mạnh.

Những phản hồi này cho thấy sự đồng thuận mạnh mẽ trong cộng đồng về việc quản lý nghiêm ngặt các nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn, nhằm bảo vệ thuần phong mỹ tục và định hình nền văn hóa nghệ thuật tích cực.

HIEUTHUHAI trong một sự kiện:

Thuần Phong