Từ đầu giờ chiều 2/5, bầu trời TPHCM chuyển đen kịt. Ít phút sau, mưa bắt đầu rơi rồi nhanh chóng chuyển thành mưa rào nặng hạt trên diện rộng.

Theo ghi nhận, khu vực phía Đông, phía Bắc và phía Tây là những nơi có lượng mưa lớn nhất.

Nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa đầu mùa lớn, giúp “giải nhiệt”. Ảnh: TK

Cơn mưa xuất hiện đột ngột giữa chiều đã kéo nền nhiệt toàn thành phố giảm sâu. Từ mức 38–39°C gây ngột ngạt suốt nhiều ngày, không khí nhanh chóng dịu lại, mang đến cảm giác dễ chịu hiếm hoi cho người dân.

Trên nhiều tuyến đường, việc di chuyển gặp đôi chút khó khăn do tầm nhìn hạn chế, nhưng nhiều người vẫn không giấu được sự phấn khởi.



Mưa lớn tại phường Dĩ An, nước thoát không kịp gây ngập nhẹ trên đường Phạm Hữu Lầu. Ảnh: TK

Chị Nguyễn Như Thùy (ngụ phường Dĩ An, TPHCM) chia sẻ: “Không gì mừng bằng. Mấy tuần nay trời nóng đến mức không dám ra đường, ban đêm máy lạnh chạy hết công suất vẫn hầm hập. Chiều nay thấy mây kéo đến rồi mưa ào xuống, cả nhà tôi đều thở phào. Cơn mưa này đúng là ‘vàng’, giúp giải nhiệt sau đợt nắng nóng kéo dài vừa qua.”

Trận mưa đầu mùa khá lớn giúp giải nhiệt cho người dân tại nhiều nơi ở TPHCM. Ảnh: TK

Sấm sét cường độ mạnh xuất hiện trong cơn mưa dông chiều 2/5, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: TK

Lúc 15h45 cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phát cảnh báo mưa dông, sét và mưa lớn cục bộ tại khu vực Nam Bộ, trong đó có TPHCM.

Theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét cho thấy các khối mây dông đang phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại nhiều nơi.

Trong 0–3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét và có xu hướng mở rộng sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến 10–30mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5–8 (8–21m/s) và nguy cơ ngập úng cục bộ do mưa lớn.