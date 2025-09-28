Ngày 28/9, trước ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), người dân Hà Tĩnh khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng chống. Không ít hộ gia đình đã sáng tạo cách chống bão như bơm nước vào túi nilon, dùng máy xúc chèn mái nhà... nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.
Anh Nguyễn Viết Hải (SN 1992, trú xã Yên Hoà) cho biết, cơn bão số 5 vừa qua đã khiến toàn bộ ngôi nhà của gia đình anh bị tốc mái, thiệt hại nặng nề.
Anh Hải cho biết: “Rút kinh nghiệm từ bão số 5, lần này khi dự báo bão số 10 rất mạnh, tôi đã dùng máy xúc chèn lên mái nhà để tránh bị tốc mái như trước. Tôi hy vọng cách làm này sẽ giữ được mái nhà khi bão đổ bộ. Ngoài ra, gia đình tôi cũng khoá chặt các cửa sổ để tăng cường an toàn khi bão số 10 tràn vào".
Tương tự, trước khi bão Bualoi đổ bộ vào đất liền, gia đình anh Trần Văn Hoà (thôn Phú Hoà, xã Yên Hoà) cũng sử dụng nhiều phương pháp để chống bão.
Anh Hoà cho biết, từ chiều 27 đến sáng 28/9, anh cùng các thành viên trong gia đình đã dùng băng dính dán kín cửa kính và đổ nước vào các túi nilon để chằng chéo, gia cố mái nhà trước khi bão đổ bộ.
Anh Hoà chia sẻ: “Chúng tôi chỉ mong bão số 10 đi qua nhẹ nhàng, bình yên. Thiên tai vốn khó lường nên ai cũng không khỏi lo lắng".
Ngoài ra, tại một số hộ dân ở xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), người dân đã bơm đầy nước vào các can nhựa 20 lít rồi treo ở các góc mái tôn. Theo họ, cách làm này vừa đơn giản, dễ thực hiện, vừa tạo sức nặng giúp giữ mái nhà không bị tốc khi gió bão thổi mạnh.