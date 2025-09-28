Ngày 28/9, trước ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), người dân Hà Tĩnh khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng chống. Không ít hộ gia đình đã sáng tạo cách chống bão như bơm nước vào túi nilon, dùng máy xúc chèn mái nhà... nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.

Cơn bão số 5 đi qua khiến gia đình anh Hải bị tốc mái. Đón bão số 10, anh Hải đưa máy xúc chèn lên mái nhà để tránh bị tốc mái.

Anh Nguyễn Viết Hải (SN 1992, trú xã Yên Hoà) cho biết, cơn bão số 5 vừa qua đã khiến toàn bộ ngôi nhà của gia đình anh bị tốc mái, thiệt hại nặng nề.

Với sức nặng của máy xúc, gia đình anh Hải hy vọng ngôi nhà sẽ bình yên trước cơn bão số 10.

Anh Hải cho biết: “Rút kinh nghiệm từ bão số 5, lần này khi dự báo bão số 10 rất mạnh, tôi đã dùng máy xúc chèn lên mái nhà để tránh bị tốc mái như trước. Tôi hy vọng cách làm này sẽ giữ được mái nhà khi bão đổ bộ. Ngoài ra, gia đình tôi cũng khoá chặt các cửa sổ để tăng cường an toàn khi bão số 10 tràn vào".

Những can nhựa chứa nước được người dân ở xã Thiên Cầm áp dụng phổ biến.

Một hộ dân ở xã Thiên Cầm gia cố lại quán hàng trước khi bão số 10 đổ bộ.

Tương tự, trước khi bão Bualoi đổ bộ vào đất liền, gia đình anh Trần Văn Hoà (thôn Phú Hoà, xã Yên Hoà) cũng sử dụng nhiều phương pháp để chống bão.

Người dân hối hả chằng chéo mái nhà ở Thiên Cầm, Hà Tĩnh.

Anh Hoà cho biết, từ chiều 27 đến sáng 28/9, anh cùng các thành viên trong gia đình đã dùng băng dính dán kín cửa kính và đổ nước vào các túi nilon để chằng chéo, gia cố mái nhà trước khi bão đổ bộ.

Gia đình anh Hoà dán chặt băng dính vào các cửa kính đề phòng nước mưa tạt vào nhà.

Những túi nilon chứa nước sạch được người dân đặt lên mái nhà để phòng tránh bão.

Anh Hoà chia sẻ: “Chúng tôi chỉ mong bão số 10 đi qua nhẹ nhàng, bình yên. Thiên tai vốn khó lường nên ai cũng không khỏi lo lắng".

Các xô nước được đặt cố định trên mái nhà.

Ngoài ra, tại một số hộ dân ở xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), người dân đã bơm đầy nước vào các can nhựa 20 lít rồi treo ở các góc mái tôn. Theo họ, cách làm này vừa đơn giản, dễ thực hiện, vừa tạo sức nặng giúp giữ mái nhà không bị tốc khi gió bão thổi mạnh.

Tại một xưởng sửa chữa ô tô, người dân còn tận dụng các bánh xe ô tô, neo dây thép rồi chằng lên mái nhà để phòng tránh nguy cơ tốc mái khi bão đổ bộ.

Người dân địa phương cho hay, do dự báo bão số 10 Bualoi có cường độ rất mạnh, họ đã chủ động chằng chéo, gia cố nhà cửa nhằm hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.