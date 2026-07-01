Trận mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến sáng 18/7 đã gây lũ ống, lũ quét trên địa bàn xã Mường Than. Chỉ trong thời gian ngắn, dòng nước dữ đã cướp đi sinh mạng của 4 người, làm 4 người mất tích, 7 người bị thương, hàng chục hộ dân phải sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm.

Trận lũ gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn xã Mường Than. Ảnh: Nguyễn Hưng

Trên toàn tỉnh Lai Châu, mưa lũ đã làm thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân. Cụ thể, 49 ngôi nhà bị hư hỏng, sập đổ hoàn toàn. Gần 100ha lúa bị vùi lấp, ngập úng ở các xã Than Uyên, Pắc Ta, Pa Ủ, Nậm Cuổi, Xì Lờ Lầu, Hua Bum.

Riêng xã Mường Than, lũ quét và ngập úng xảy ra trên diện rộng ở tất cả các bản. Trong đó, bản Đội 11, lũ quét gây thiệt hại nặng nề đến diện tích trồng lúa, hoa màu và thủy sản của người dân (khoảng 300ha).

Công an Lai Châu hỗ trợ gia đình nạn nhân có người tử vong lo hậu sự. Ảnh: Công an Lai Châu

Nhiều tuyến đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn và hệ thống cột điện bị hư hỏng, sạt lở, đổ gãy…

Ước tổng thiệt hại ban đầu trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu đến thời điểm này khoảng 190 tỷ đồng. Trong đó, riêng thiệt hại tại xã Mường Than khoảng 120 tỷ đồng.

Trên quả đồi ở xã Mường Than xuất hiện những vệt sạt trượt khiến nhiều người chứng kiến lo sợ. Ảnh: Nguyễn Hưng

Theo dự báo, thời gian tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (trên 250mm), nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các xã, phường tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát, cập nhật các phương án ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình thực tế, không để bị động, bất ngờ; tăng cường kiểm tra địa bàn, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân và ổn định đời sống, sản xuất tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng công an tỉnh Lai Châu hỗ trợ sơ tán người dân khỏi vùng bị cô lập. Ảnh: Công an Lai Châu

Công an tỉnh hỗ trợ tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ. Ảnh: Công an Lai Châu

UBND các xã, phường huy động lực lượng xung kích tại chỗ rà soát các khu vực có nguy cơ cao, kiên quyết di dời, sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm; chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị chia cắt, cô lập...