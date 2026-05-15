Ngày 15/5, anh Nguyễn Thành Vương (trú xã Ô Loan) cho biết, anh vừa ghi lại hình ảnh hai con cá voi xuất hiện trên vùng biển Cù Lao Mái Nhà, thuộc làng chài Phước Đồng (xã Ô Loan).

Theo anh Vương, khoảng 9h cùng ngày, trong lúc chở khách tham quan trên biển, anh phát hiện hai con cá voi liên tục ngoi lên mặt nước săn mồi nên dùng điện thoại ghi lại cảnh tượng hiếm gặp.

“Con cá voi lớn dài khoảng 10m, con nhỏ hơn dài chừng 6-7m. Cả hai đều có màu đen. Cặp cá voi liên tục ngoi lên rồi lặn xuống đớp mồi, phía trên là đàn chim biển bay lượn tìm thức ăn”, anh Vương kể.

Cặp cá voi săn mồi trên biển Cù Lao Mái Nhà. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh cặp cá voi xuất hiện gần bờ khiến nhiều người dân và du khách thích thú. Nhiều người đã dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đẹp mắt này.

Được biết đây không phải lần đầu cá voi xuất hiện tại vùng biển này. Trước đó, vào tháng 7/2024, một cặp cá voi cũng từng được ghi nhận săn mồi tại khu vực Cù Lao Mái Nhà.

Trước sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi gặp cá voi cần giữ khoảng cách an toàn, không tiếp cận quá gần để tránh ảnh hưởng đến tập tính săn mồi của chúng và đảm bảo an toàn trên biển.