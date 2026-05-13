Anh Mihai Constantinescu (38 tuổi, giáo viên ngoại ngữ, đang sống ở TPHCM) tới từ Romania, đã gắn bó 18 năm với Việt Nam.

Đam mê du lịch, khám phá lịch sử, văn hóa của đất nước hình chữ S, anh đã thực hiện 3 chuyến xuyên Việt, qua 34/34 tỉnh, thành. Những địa điểm đẹp, trải nghiệm thú vị, cuộc gặp đáng nhớ… được anh chia sẻ đều đặn trên các hội nhóm du lịch và kênh YouTube tên "Mihai Travel Vlog".

Đặc biệt, anh Mihai từng tới thăm 6 đảo nổi tiếng từ Bắc vào Nam: Cát Bà, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo và Phú Quốc. Trong đó, Cù Lao Chàm là hòn đảo anh yêu thích nhất, từng tới 3 lần nhưng vẫn muốn quay lại. Có lần, nam du khách ra đảo đúng dịp mưa bão lớn, "mắc kẹt" tại đảo 3 đêm.

Anh Mihai trong chuyến ra đảo cuối tháng 4 vừa qua

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên"

Cù Lao Chàm là một cụm đảo nằm ở Biển Đông với 8 hòn đảo lớn nhỏ, vẫn giữ được hệ sinh thái biển phong phú. Nơi đây được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển Thế giới vào năm 2009 và là điểm đến ở Đà Nẵng hấp dẫn du khách đam mê khám phá thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống dân dã, hay các hoạt động ngoài trời như tắm biển, dã ngoại, lặn ngắm san hô.

Trong 18 năm ở Việt Nam, anh Mihai từng đi Hội An và Đà Nẵng rất nhiều lần, thậm chí có khi lưu trú gần nửa năm. Từ bãi biển trong đất liền, những ngày đẹp trời, nhiều lần anh thấy một hòn đảo thấp thoáng phía xa.

"Ban đầu tôi nghĩ đây là hòn đảo nhỏ, phù hợp đi chơi trong ngày. Tôi nhiều lần muốn thử tới đảo, ở lại 1 đêm, sáng mở cửa sổ ngắm đại dương, nghe sóng vỗ, các loại chim hót và côn trùng kêu rả rích…", anh Mihai kể.

Thế nhưng cho tới dịp cận tết Nguyên đán năm 2022, anh mới có dịp ra đảo. Khi ấy, trong chuyến xuyên Việt từ TPHCM ra Hà Nội, qua Hội An, anh Mihai bất ngờ vì điểm đến vắng vẻ.

"Thời điểm này mọi người còn ngần ngại đi du lịch sau đại dịch Covid-19. Tôi nghĩ nếu Hội An vắng vẻ thì chắc chắn hòn đảo càng vắng hơn. Tôi tưởng tượng mình có thể ra đảo, tận hưởng cảm giác một mình giữa biển xanh, cát trắng, như Robinson trên đảo hoang", nam du khách kể.

Vẻ đẹp hoang sơ của Cù Lao Chàm thu hút anh Mihai

Anh hỏi thăm người dân rồi lái xe máy tới bến tàu. Để mang chiếc xe máy - người bạn đồng hành thân thiết ra đảo, thay vì đi cano trong 20 phút, anh Mihai chọn đi tàu gỗ trong 90 phút.

"Ngay khi xuống tàu, tôi đã yêu hòn đảo từ cái nhìn đầu tiên. Khắp hòn đảo là núi rừng xanh, cát trắng, biển đẹp như tranh. Tôi đặt đồ đạc vào phòng nghỉ rồi lập tức lên đường khám phá quanh đảo", anh kể.

Nam du khách lái xe vượt những khúc cua có cảnh quan đẹp mắt. Sau vài km, con đường hẹp dần, xung quanh không còn nhà dân mà là những hàng cây bụi hoang sơ. Trên đường, thậm chí anh còn gặp mấy con khỉ to.

"Lo ngại vào rừng một mình nguy hiểm nên tôi quay ngược trở lại trung tâm đảo. Thấy một bãi biển đẹp, tôi dừng xe, đi vài bậc thang xuống khám phá. Trước mắt tôi là bãi Xếp cát trắng, nước trong, không một bóng người - vẻ đẹp không thể miêu tả bằng lời”, anh Mihai chia sẻ cảm nhận.

Do bận việc, anh Mihai chỉ ở lại Cù Lao Chàm 1 đêm. Nhưng hình ảnh bãi Xếp, bãi Ông, những món hải sản tươi rói, góc ban công homestay rì rào tiếng sóng… đã khiến anh say mê, muốn trở lại khám phá kỹ hơn.

Mắc kẹt trên đảo vì mưa lớn

Tháng 8/2022, khi bố mẹ và chị gái từ quê nhà sang thăm, anh Mihai quyết định mời gia đình tới miền Trung, khám phá Huế, Hội An và Cù Lao Chàm. Theo lịch trình ban đầu, cả gia đình sẽ ở Cù Lao Chàm 1 đêm và ở Hội An 3 đêm.

Họ đi cano ra đảo trong một ngày đẹp trời, các bãi tắm xanh, trong vắt, "chỉ ngắm nhìn đã thấy yêu đời".

Nhưng tối đó, thời tiết thay đổi, cơn mưa lớn ập tới. Sáng hôm sau, đi kèm mưa là sóng lớn, gió giật mạnh. "Chúng tôi không thể rời khỏi homestay vì mưa gió quá lớn. Các chuyến tàu đều bị tạm dừng, chờ thông báo từ cơ quan chức năng", anh Mihai kể.

Kế hoạch ở đảo 1 đêm, kéo dài thành 3 đêm và gia đình Mihai cũng không thể khám phá thêm nơi nào trên đảo.

"Trong cái rủi có cái may, gia đình tôi có trọn vẹn 3 ngày ở bên nhau: sáng thức dậy uống cà phê, cùng ăn 3 bữa ngay trên ban công homestay - nơi cách biển chỉ vài mét.

Tôi nói đùa với cả nhà: 'Mọi người nhìn kìa, người trong đất liền mới đang mắc kẹt vì họ chẳng thể ra đây. Còn chúng ta đang ở giữa thiên đường'”, anh Mihai kể.

Gia đình anh Mihai trong chuyến đi năm 2022

Mới đây, anh Mihai trở lại Cù Lao Chàm lần 3, đặt lưu trú 2 đêm, dành thời gian để lái xe máy và quay lại các con đường trên khắp đảo.

"Tôi đã đi ít nhất 3 vòng khắp hòn đảo, mỗi vòng khoảng 20km. Lần thứ nhất, tôi đi để khảo sát các khu vực, tìm nơi đẹp, chọn hướng quay. Lần thứ hai, tôi dừng xe cả chục lần ở những nơi có cảnh quan ấn tượng và lần thứ ba thì đi liền mạch, ghi lại tất cả bằng 2 chiếc máy quay gắn cố định. Tôi không hề thấy mệt mỏi vì nó quá đẹp", anh chia sẻ.

Anh Mihai lái xe phượt khắp hòn đảo

Với nhiều du khách, Cù Lao Chàm là nơi lý tưởng để lặn tự do, lặn bình khí hoặc ngắm san hô, còn anh Mihai thì thích lang thang ngắm cảnh, đắm mình trong làn nước ở bãi Ông, bãi Xếp và bãi Chồng.

Vẻ đẹp bãi Ông, bãi Xếp và bãi Chồng do anh Mihai ghi lại

Theo nam du khách, Cù Lao Chàm chưa có các khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn sang trọng mà chủ yếu là homestay, nhà nghỉ. "Hòn đảo phù hợp với những người yêu mến sự nguyên sơ, hoang dã. Tôi hy vọng nhiều du khách biết tới nơi này nhưng nó sẽ không bị thương mại hóa quá mức", nam du khách bày tỏ.

Sắp tới, nam du khách muốn khám phá đảo Nam Du (An Giang)

