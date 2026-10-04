UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tổ chức thi công cầu cạn cùng hệ thống chiếu sáng ở ven hồ Hoàn Kiếm nhằm tạo thêm không gian "check-in" cho người dân và du khách.

UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) lắp đặt công trình trong khuôn viên vườn hoa và đường dạo ven bờ phía tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía tây nam Tháp Rùa.

Đây là hoạt động nhằm chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tại Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 2/10, các khung thép của cầu cạn đã được công nhân lắp đặt, tạo hình lối đi.

Khung thép được lắp đặt cẩn thận theo thiết kế, phù hợp với cảnh quan hiện hữu. Đồng thời, mặt cầu cũng được thiết kế nâng cao nhằm hạn chế tác động tới cây xanh bên dưới.

Tại một số đoạn, phần sàn gỗ đã được lắp đặt xong.

Cầu cạn này giúp người dân và du khách có thể ngắm trọn khung cảnh mặt nước, Tháp Rùa của hồ Hoàn Kiếm.

Theo phối cảnh vào ban đêm, hệ thống đèn LED tuyến tính dưới tay vịn hoặc mép cầu sẽ tạo nên một dải ánh sáng mềm xuyên qua tán cây, vừa đủ tạo hiệu ứng thị giác nhưng không cạnh tranh với không gian hồ Gươm.

Đường dạo ven bờ phía tây sẽ được bố trí một chuỗi khung gương hình chữ nhật.

Các tấm gương khổ lớn đã được tập kết tới khu vực thi công.

Theo thiết kế, khung gương được bố trí so le về vị trí, chiều cao và góc xoay, tạo hiệu ứng nhiều lớp và chiều sâu. Khi nhìn dọc tuyến, các khung nối tiếp nhau tạo thành một “đường hầm thị giác”.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, công trình dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động từ ngày 8/10 đến hết tháng 11. Đây là công trình tạm thời, sau đó đơn vị thi công sẽ hoàn trả nguyên trạng mặt bằng.