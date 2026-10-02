Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang triển khai thi công cầu cạn cùng hệ thống chiếu sáng ở ven Hồ Hoàn Kiếm nhằm tạo thêm không gian "check-in" cho người dân và du khách.

UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang triển khai trang trí không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “Dải lụa ký ức” nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026) và ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Một điểm nhấn trong hoạt động này là “Dải lụa ký ức” – không gian cảnh quan được thiết kế hài hòa với khu vực Hồ Hoàn Kiếm, kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật, cảnh quan và chiếu sáng.

Phối cảnh công trình.

Hạng mục “Dải lụa ký ức” gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo nên không gian mở phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh.

Thiết kế hướng tới việc tạo ra những góc nhìn mới về cảnh quan Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời khuyến khích cộng đồng tương tác với không gian đô thị theo cách gần gũi, sinh động.

Công trình được tổ chức trong khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây Hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa.

Phối cảnh công trình ban đêm.

Theo thiết kế, cây cầu không áp đặt một trục thẳng lên cảnh quan mà chuyển hướng theo cây xanh hiện hữu. Cầu được nâng nhẹ khỏi mặt đất, đưa người đi lên phía trên tầng cây thấp và các thảm cỏ, hạn chế tác động trực tiếp đến khu vực rễ cây lớn và duy trì sự liên tục của cảnh quan phía dưới.

Cầu cạn đang được lắp đặt ở ven Hồ Hoàn Kiếm.

Theo đại diện UBND phường Hoàn Kiếm, hình thức kiến trúc chủ đạo của cầu là mảnh - nhẹ - trong suốt, với mặt cầu sáng màu, kết cấu thanh thoát và lan can kim loại tối giản.

Tại một số đoạn, tuyến cầu mở rộng hoặc đổi hướng để tạo thành những "ban công ngắm Hồ Gươm", nơi du khách có thể dừng lại, chụp ảnh với mặt hồ, Tháp Rùa và cảnh quan đặc trưng của trung tâm Hà Nội.

Vào ban đêm, hệ thống LED tuyến tính dưới tay vịn hoặc mép cầu sẽ tạo nên một dải ánh sáng mềm xuyên qua rừng cây, đủ để tạo hiệu ứng thị giác nhưng không cạnh tranh với không gian Hồ Gươm.

Trao đổi với phóng viên Báo VietNamNet, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, công trình được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa và dự kiến duy trì từ ngày 8/10 đến hết tháng 11/2026. Đây là công trình tạm thời, sau đó đơn vị thi công sẽ hoàn trả nguyên trạng.