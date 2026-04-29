Dự án xây dựng cầu Hiếu Liêm (xã Trị An, Đồng Nai) bắc qua sông Đồng Nai thuộc gói thầu XL03 của dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, giữ vai trò then chốt bảo đảm kết nối giao thông phục vụ thi công.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, ngày 28/4, các mũi thi công cầu Hiếu Liêm tăng tốc triển khai các hạng mục, tranh thủ thời tiết thuận lợi.

Trên công trường, máy móc hoạt động liên tục, công nhân làm việc theo ca, tập trung vào các hạng mục trọng tâm như lao dầm, thi công đường dẫn và hoàn thiện các phần việc liên quan.

Anh Tuyên (giám sát công trường cầu Hiếu Liêm) cho biết, thời điểm này toàn bộ lực lượng đang “chạy nước rút” để kịp hợp long đốt cuối cùng vào ngày 30/4.

“Đơn vị cũng phối hợp với Nhà máy thủy điện Trị An điều tiết xả nước, tạo thuận lợi cho sà lan vận chuyển, lắp đặt dầm cầu”, anh Tuyên nói.

Khi chưa có cầu Hiếu Liêm, việc qua sông của người dân hoàn toàn phụ thuộc vào phà, từ sinh hoạt hằng ngày đến vận chuyển hàng hóa.





Sà lan vận chuyển dầm cầu ra vị trí thi công, sẵn sàng phục vụ lắp đặt. Công trình cầu Hiếu Liêm dài 249,5m, bề rộng mặt cầu 9m.

Dự án được khởi công cuối tháng 12/2024, với mục tiêu ban đầu là phục vụ công tác vận chuyển vật tư, thiết bị siêu trường siêu trọng cho quá trình thi công Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.

Khi hoàn thành, cầu Hiếu Liêm sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tăng kết nối giao thông liên vùng, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đến nay, dự án đạt khoảng 80% khối lượng; các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, đang bước vào giai đoạn thi công nước rút.

Theo đại diện chủ đầu tư, các hạng mục cầu Hiếu Liêm cơ bản đã hoàn tất: bê tông mố MA, MB; 100% bê tông các trụ T1–T5. Hiện đơn vị đang lắp đặt dầm cầu để kịp mốc thông xe kỹ thuật và nghiệm thu, đưa vào sử dụng trong tháng 6.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 200 MW, dự kiến hoàn thành, phát điện vào cuối năm 2027. Dự án bao gồm cả gói thầu thi công cầu Hiếu Liêm, phục vụ vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng cho công trình.