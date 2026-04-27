Tuyến đường tỉnh 25C dài hơn 2,6km, tổng vốn đầu tư 647 tỷ đồng, được xem là một trong những trục kết nối quan trọng dẫn vào sân bay Long Thành và đường Vành đai 3 TPHCM.

Trong ảnh là điểm đầu của dự án giao với Quốc lộ 51 và tuyến đường T1 kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành; điểm cuối tuyến kết nối với Hương lộ 19.

Dự án đi qua địa bàn 2 xã Phước An và Long Phước (tỉnh Đồng Nai), được khởi công cuối tháng 12/2024, nhưng tiến độ thi công hiện mới đạt khoảng 22% giá trị hợp đồng.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, gần cuối tháng 4, trên công trường tuyến đường tỉnh 25C, chủ đầu tư đã bố trí nhiều mũi thi công. Tại các đoạn đã có mặt bằng, máy móc được huy động để san lấp nền đường, lu lèn; đồng thời triển khai hệ thống cống thoát nước và lắp đặt biển báo…

Một số hộ dân trên tuyến đường tỉnh 25C vẫn chưa di dời, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Do đó, quá trình triển khai thi công vẫn chưa thể diễn ra liền mạch.

Anh Danh, công nhân thi công, cho biết đơn vị phải triển khai theo kiểu “có mặt bằng đến đâu làm đến đó”. Một số đoạn đã cơ bản hoàn thành nền đường, lắp đặt biển báo và các hạng mục an toàn giao thông.

"Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đoạn này lại phải chờ hoặc chuyển sang thi công đoạn khác, khiến tiến độ bị chậm”, anh Danh nói.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đến nay đã hoàn thành khoảng 95% công tác bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn 7 hộ dân chưa bàn giao, khiến một số vị trí trên tuyến chưa thể triển khai thi công đồng bộ.

Máy múc đang tháo dỡ nhà cửa, tài sản để người dân sớm bàn giao mặt bằng.

Các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương cũng đang phối hợp hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng trong tháng 4 này, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công toàn tuyến. Song song đó, đơn vị cũng yêu cầu nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để tăng tốc.

Với các giải pháp đồng bộ này, mục tiêu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là sớm hoàn thành và thông xe kỹ thuật tuyến đường trong tháng 6 tới, đảm bảo đồng bộ kết nối hạ tầng khu vực sân bay Long Thành.