Đà Nẵng:

XEM VIDEO:

Dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn dài hơn 4km, thuộc địa phận xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng), được phê duyệt từ tháng 5/2019 với tổng vốn khoảng 220 tỷ đồng. Công trình do UBND huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam cũ) làm chủ đầu tư, khởi công tháng 12/2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2022.

Tuy nhiên, đến nay, sau nhiều lần gia hạn thi công, cây cầu mới chỉ vươn ra nửa sông Trường Giang với các mố, trụ bê tông dang dở.

Dự án cầu Tam Tiến đang "giậm chân tại chỗ" dù đã chậm tiến độ hơn 3 năm.

Theo thiết kế, cầu Tam Tiến dài 358m, gồm 9 nhịp nhưng đến nay công trình mới được thi công 5 trụ, vươn ra giữa sông.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, công trường gần như “đóng băng”, máy móc bị bỏ lại lâu ngày đã hoen gỉ; đường dẫn chưa được đắp nền; các hạng mục thoát nước vẫn chưa triển khai. Theo người dân, công trình đã “đắp chiếu” gần 3 năm nay.

Khung cảnh ngổn ngang trên cây cầu 220 tỷ đồng dở dang.

Phơi mình dưới nắng mưa suốt thời gian dài, một số hạng mục trên mặt cầu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu xuống cấp.

Cầu Tam Tiến chậm tiến độ khiến việc đi lại của người dân khu vực bị ảnh hưởng.

Trước đây, để rút ngắn quãng đường, nhiều người dân bất chấp nguy hiểm và lệnh cấm của chính quyền, đi qua một máng dẫn nước thủy lợi rộng chưa đến 1m, dài hơn 300m, cách vị trí cầu khoảng 50m. Công trình này không được thiết kế cho người và phương tiện lưu thông.

Theo người dân địa phương, nhiều trường hợp từng rơi xuống sông tử vong khi đi qua máng nước này.

Khoảng 6 tháng trước, máng dẫn nước xuống cấp nghiêm trọng, không thể sử dụng, buộc người dân phải di chuyển đường vòng hơn 10km. Trong khi nếu cầu Tam Tiến hoàn thành, người dân chỉ mất vài phút để qua sông.

Máng dẫn nước nông nghiệp cạnh cầu Tam Tiến từng được người dân tận dụng để qua sông.

Người dân kỳ vọng cầu Tam Tiến hoàn thành để rút ngắn quãng đường đi lại.

Đường dẫn được thiết kế rộng 9m, tốc độ tối đa 60 km/h, hướng tuyến phía đông kết nối với đường Võ Chí Công, nhưng đến nay vẫn chưa thể thi công.

“Tôi thấy họ làm hơn 5 năm nhưng mới đổ được vài nhịp rồi bỏ đó. Gần 3 năm nay hầu như cầu không được triển khai gì thêm. Không biết đến bao giờ người dân nơi đây mới có cầu để đi”, ông Nguyễn Văn Mại (trú xã Tam Xuân) bày tỏ.

Ông Mại đang phải di chuyển gần 20km từ nhà đến nơi làm việc. Nếu có cầu, quãng đường sẽ rút ngắn chỉ còn khoảng 5km, di chuyển chưa đến 10 phút. Ông cho rằng việc cầu chậm tiến độ làm tăng chi phí đi lại, ảnh hưởng sinh hoạt và công việc của nhiều hộ dân.

Những dầm cầu phơi nắng mưa, hoen gỉ theo thời gian.

Cỏ mọc um tùm trên phần đất lẽ ra là đường dẫn.

Theo UBND xã Tam Xuân, dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến nay, khối lượng thi công mới đạt 45%, nhiều hạng mục chưa thể triển khai do chưa có mặt bằng sạch.

Hiện dự án đã được chuyển chủ đầu tư từ UBND xã Tam Xuân sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng để tiếp tục triển khai.

Năm 2025, cầu Tam Tiến từng bị UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đưa vào danh sách các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, kéo dài nhiều năm.

Liên quan đến dự án này, ngày 17/4, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã có văn bản yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ, khối lượng còn lại và các vướng mắc để tổ chức triển khai trở lại.

Lãnh đạo TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp phối hợp với UBND xã Tam Xuân hoàn tất việc bàn giao hồ sơ, tiếp nhận mặt bằng, đồng thời xây dựng kế hoạch thi công chi tiết cho từng hạng mục.

Đồng thời, lãnh đạo TP yêu cầu hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2026; tổ chức lại thi công, bố trí nhà thầu phù hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai; bảo đảm tiến độ, an toàn và chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành, thông xe toàn bộ trước ngày 30/4/2027.